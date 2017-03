Mancini: Lịch thi đấu quá thuận lợi cho Man Utd

Vòng 18 Premier League đã kết thúc với khá nhiều bất ngờ đã xảy ra ở nhóm dẫn đầu. Đội đầu bảng Man City bất ngờ bị West Brom cầm hòa không bàn thắng trong khi Man Utd xuất sắc đánh bại Wigan với tỉ số 5-0. Kết quả này đã khiến The Citizens đánh mất lợi thế 2 điểm so với đối thủ cùng thành phố. Hiện tại, cả 2 đội bóng đều có được 45 điểm nhưng Man City xếp trên do hơn hiệu số.

Thất vọng sau khi bị West Brom cầm chân tại The Hawthorns, HLV Roberto Mancini đã lên tiếng chỉ trích lịch thi đấu của Premier League trong 2 vòng đấu tới. Nhà cầm quân người Ý cho rằng đây là sự sắp xếp không hợp lí của BTC bởi đối thủ Man Utd được nghỉ nhiều ngày hơn.

“Tôi biết đây là lịch thi đấu đã được sắp xếp nhưng chúng tôi sẽ chỉ được nghỉ 2 ngày trong 2 trận đấu tới trong khi họ (Man Utd) được nghỉ 3 ngày. Đó là điều bất hợp lí. Tôi nghĩ Man Utd sẽ giành chiến thắng trong trận đấu tới. Và họ sẽ gây áp lực lên chúng tôi trong trận đấu với Sunderland diễn ra muộn hơn”, HLV Roberto Mancini đã phát biểu.

Theo lịch thi đấu, Man Utd sẽ tiếp Blackburn trên sân nhà vào ngày 31/12 trước khi đối đầu với Newcastle vào 4/1 (lịch Anh). Trong khi đó, người hàng xóm Man City sẽ gặp Sunderland vào 1/1 trước khi chạm trán Liverpool vào ngày 3/1.