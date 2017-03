Mancini phản pháo Sir Alex: Hãy tôn trọng Man City

Nhà cầm quân người Italia tỏ ra vô cùng tin tưởng vào sức mạnh của đội bóng sau một thời gian không tiếc tiền của đầu tư. Phát biểu với The Sun, HLV Mancini tự tin khẳng định: “Mọi chuyện bây giờ đã thay đổi rồi. Vị thế của Man City nay đã khác. Ở thời điểm này chúng tôi là một đội bóng mạnh”. “The Citizens tôn trọng Man Utd cũng như HLV Alex Ferguson bởi ông ấy là một trong những chiến lược gia hàng đầu thế giới, nhưng nên nhớ rằng kể từ lúc này Man City có thể đánh bại M.U bất kì lúc nào chúng tôi muốn”. Mặc dù đoàn quân của HLV Mancini đã để thua 3 trong số 4 trận derby gần đây nhất giữa hai đội bóng, nhưng không vì thế mà vị thuyền trưởng của The Citizens cảm thấy bất an.

“Trong những trận đấu trước, chúng tôi đã chơi ngang ngửa với Man Utd và chỉ để thua họ ở những phút cuối cùng. Đó là kinh nghiệm đáng nhớ nhưng mùa giải năm nay Man City đã khác nhiều rồi”. “Không chỉ Man Utd, mà tất cả các đội bóng khác nên dè chừng Man City. Có thể năm ngoái, chúng tôi không dành được danh hiệu gì, nhưng không ai có thể phủ nhận The Citizens đang thay đổi”. Và Roberto Mancini yêu cầu nhận được sự tôn trọng từ phía đội bóng láng giềng:“Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho Man Utd cũng như các đội bóng khác. Vì vậy, Man City cũng yêu cầu ở họ điều tương tự như thế. Tôi cho rằng danh hiệu cũng chưa quan trọng bằng sự kính nể và tôn trọng”. Theo Thiên Linh (Bongdaso)