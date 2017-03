Mancini rơi vào nhóm HLV có "dao kề cổ"

Chiếm một trong ba suất dẫn đầu bản danh sách của nhà cái Titan Bet chính là Roberto Mancini, đương kim HLV trưởng của Man City với tỷ lệ 1 ăn 5,5 (1/5,5). Hạ cánh xuống Eastlands từ tháng 12 năm ngoái, Mancini đã phần nào vực dậy được đội bóng lúc đó đang phải vật lộn với phong độ yếu kém sau sự ra đi của Mark Hughes.

Mua nhiều = thành công nhiều, thất bại = sa thả

Mùa giải này, dưới sự hỗ trợ của các “máy bơm tiền” có xuất xứ từ Ả-rập, cựu tiền đạo vang bóng một thời này đã mua sắm rất rình rang và nếu hoàn tất vụ mua Yoann Gourcuff từ Bordeaux với cái giá 22 triệu euro, Man City sẽ đạt mốc 100 triệu bảng chi ra cho mùa hè được đánh giá là ảm đạm với nhiều ông lớn khác. Mà đó cũng mới chỉ chiếm đủ 50% ngân sách.



Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, áp lực dành cho cựu HLV của Inter cũng là rất lớn. Đầu tư nhiều tiền như vậy cũng có nghĩa là các ông chủ Ả-rập muốn thành công ngay lập tức, điều không dễ gì đạt được khi mà Premier League đã định hình định dạng với nhóm Big Four quyền lực và một kẻ phá bĩnh mang tên Tottenham. Mancini làm gì mà không hiểu rằng vì không thể đáp ứng được yêu cầu danh hiệu mà người tiền nhiệm Mark Hughes đã phải ra đường. Mancini mua sắm nhiều hơn học trò cũ của Sir Alex, đòi hỏi từ BLĐ cũng nhiều hơn ông này. Một khi đã nhận được ân sủng lớn đến vậy mà lại thất bại, Mancini chắc cũng biết số phận ông sẽ thế nào.



Chiếc ghế của Sir Alex là bất khả xâm phạm.

Nhưng Mancini không phải là người đứng đầu bảng xếp hạng này. Chris Hughton của Newcastle United mới là người có khả năng bị “chém” cao nhất. Mặc dù đã góp công rất lớn trong việc đưa “Chích chòe” trở lại mái nhà quen thuộc trong nhiều năm qua, nhưng Hughton vẫn có thể phải ra đi. Hiện tại Newcastle vẫn đang có trong tay một đội hình rất có chất lượng với các cầu thủ có tên tuổi ở Premier League như Kevin Nolan, Jonas Gutierrez hay Fabricio Coloccini. Xét về nhiều yếu tố, The Toon có khả năng trụ lại cao hơn so với nhiều CLB khác như Wolves, Blackpool hay West Brom. Đó là còn chưa nói tới BLĐ của đội bóng với ông bầu Mike Ashley, kẻ từng thẳng tay đuổi huyền thoại Kevin Keegan và cả công thần Alan Shearer khỏi St James Park mặc cho sự phản đối của các CĐV The Magpies.



Cũng giống như Newcastle, hai HLV trưởng của hai đội mới lên hạng khác là Roberto Di Matteo (West Brom) và Ian Holloway (Blackpool) đều được điểm tên trong danh sách. Martin O’Neill của Aston Villa nằm ở vị trí thứ 6 vì sự “lười biếng” trong mua bán mùa hè này.



Chuyển sang các đội có tiềm lực, Mark Hughes của Fulham đứng thứ 12, Roy Hodgson xếp dưới 2 bậc, Harry Redknapp và Carlo Ancelotti lần lượt đứng thứ 16 và 17. 3 vị trí an toàn chính là những HLV tại vị lâu năm nhất và cũng được kính trọng nhất tại quốc đảo sương mù, David Moyes (Everton), Arsene Wenger (Arsenal) và Sir Alex Ferguson (MU).

Danh sách đặt cược của nhà cái Titan Bet cho HLV đầu tiên bị sa thải Chris Hughton - 4.50

Roberto Mancini - 5.50

Roberto Di Matteo - 7.50

Roberto Martinez - 8.50

Ian Holloway - 11.00

Mick McCarthy - 12.00

Martin O'Neill - 15.00

Steve Bruce - 15.00

Sam Allardyce - 15.00

Alex McLeish - 17.00

Avram Grant - 19.00

Mark Hughes - 21.00

Owen Coyle - 21.00

Roy Hodgson - 23.00

Tony Pulis - 23.00

Harry Redknapp - 29.00

Carlo Ancelotti - 34.00

David Moyes - 41.00

Arsene Wenger - 67.00

Alex Ferguson - 81.00



Theo Hoàng Quân (VTC News)