Mancini vẫn để Tevez tham dự trận đấu với Everton

Chính vì vậy, HLV Mancini tuyên bố ông không có lý do gì để gạch tên El Apache khỏi đội hình trong cuộc tiếp đón Everton vào đầu tuần tới (21/12).

Cùng Balotelli, Tevez là cái tên không góp mặt trong chuyến hành quân của The Citizens tới đất Italia gặp Juventus đêm qua. Mặc dù công khai bày tỏ mong muốn được sớm rời City of Manchester ngay khi phiên chợ mùa Đông mở cửa, nhưng tiền đạo số 1 của Man xanh vẫn tham gia tập luyện cùng các đồng đội như bình thường sau khi kết thúc kì nghỉ và trở lại xứ Sương mù. Đến thời điểm hiện tại, nhà cầm quân người Italia vẫn chưa có buổi trao đổi trực tiếp với cậu học trò Tevez, nhưng trong buổi trả lời phỏng vấn báo giới sau trận hoà 1-1 trước Lão bà đêm qua, HLV Mancio khẳng định vẫn điền tên El Apache vào danh sách chính của Man xanh gặp Everton. “Khi trở lại đại bản doanh của Man City, tôi sẽ gặp và nói chuyện với Tevez. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định ngay từ bây giờ rằng vẫn sẽ để cậu ấy tham dự trận đấu với Everton. Chẳng có lý do gì để tôi gạch tên Carlo khỏi danh sách đội hình cả”. “Tevez đã có những ngày nghỉ ngơi và phục hồi thể trạng. Cậu ấy cũng đã luyện tập rất tích cực kể từ khi trở lại trung tâm huấn luyện của Manchester City hôm thứ Ba vừa qua. Chẳng có bất kì vấn đề nào với Tevez hết. Cuộc đối đầu Everton rất quan trọng. Vì thế tôi muốn tất cả những cầu thủ chủ chốt của Man xanh đều ra sân với 100% sức mạnh cùng sự quyết tâm”. HLV Mancini cũng đồng thời cho biết sẽ nhanh chóng giải quyết êm đẹp vụ nổi loạn của Tevez thông qua đối thoại: “Tôi sẽ nói chuyện với Tevez để biết chắc rằng cậu ấy muốn gì, tâm tư nguyện vọng ra sao. Tôi cho rằng sự việc sẽ được giải quyết dứt điểm trong vòng 2 ngày tới, không nên kéo dài lâu hơn”. Theo Nhật Minh (Bongdaso)