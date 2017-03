Mancini vẫn sẽ tin dùng Carlos Tevez sau đổ vỡ

Mancini vẫn đặt niềm tin vào Tevez. (Nguồn: Internet)

"Cũng giống như 3 năm trước khi anh ấy tới Man City, trong thời điểm hiện tại Tevez vẫn là cầu thủ của Man Xanh. Anh ấy có thể ở lại, trở lại Argentina hoặc thi đấu tại một giải đấu khác. Anh ấy muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và tôi hiểu điều đó. Câu lạc bộ chấp nhận bán Tevez vì họ muốn tôn trọng quyết định của anh ấy chứ không phải vì lý do nào khác" chiến lược gia người Italy nói với kênh Sky Sports.



Trong vòng 8 tháng qua, Tevez đã 2 lần đệ đơn lên ban lãnh đạo Man City cho phép anh rời đội với lý do gia đình anh không thể thích ứng với cuộc sống tại Anh nên muốn hồi hương để tiện chăm sóc gia đình.



Dù đã thống nhất được mức giá chuyển nhượng 44 triệu bảng, thế nhưng thương vụ chuyển nhượng của Carlos Tevez về Corinthians đã chính thức thất bại. Phía câu lạc bộ của Brazil cho biết họ cho biết không có đủ thời gian để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng bởi hạn chót chuyển nhượng của thị trường Brazil là 20/7 trong khi Man City lại tỏ ra không muốn thực sự hợp tác. Ngay sau khi biết được thông tin này, Real, Juventus, Inter và cả Malaga đã cử người đại diện tới Manchester.



Đại diện của tiền đạo người Argentina, Kia Joorabchian, khẳng định với báo chí Anh rằng ngay sau khi câu lạc bộ Corinthians quyết định dừng mọi cuộc đàm phán với Man City về việc chuyển nhượng Tevez, chân sút này vẫn chưa từ bỏ ý định trở về Nam Mỹ thi đấu. "Tôi nghĩ Carlos Tevez là một người bình tĩnh. Anh ấy không hề thể hiện thái độ tiêu cực. Chúng tôi sẽ chờ đợi xem các diễn biến tiếp theo."



Nhiều người đã nghĩ đến tương lai không mấy tươi sáng cho chân sút người Argentina. Theo báo chí Anh, nhiều khả năng Tevez sẽ không giữ được vị trí chính thức trên sân, đánh mất chiếc băng đội trưởng và niềm tin của đồng đội. Cùng với đó, việc Sergio Aguero sắp cập bến Man City cũng khiến Tevez nhiều khả năng không còn được đá chính thường xuyên trên sân.



Tevez đã ghi cho Man City 44 bàn trong 2 mùa bóng ở giải Ngoại hạng Anh kể từ khi rời khỏi sân Old Trafford của M.U năm 2009. Ởmùa giải trước, Tevez đã góp phần quan trọng để Man Xanh có danh hiệu lớn đầu tiên, chiếc Cúp FA, kể từ năm 1976, và đưa đội bóng tới với Champions League. Nếu như Tevez biết bỏ thói quen "đỏng đành" của mình và "chấp nhận" mức lương 200.000 bảng/tuần ở Man Xanh thì có lẽ mọi chuyện đã khác./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)