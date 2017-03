Mancini xác nhận Man City coi như đã có Savic

Stefan Savic Trái ngược với 3 mùa Hè gần đây nhất, Man City đang trải qua một kì mua sắm khá bình lặng. Thị trường chuyển nhượng đã mở cửa được hơn 1 tháng. Thế nhưng vẫn chưa có một cầu thủ nào cập bến City of Manchester. Trước sự nóng lòng của NHM Man City, Roberto Mancini đã phải lên tiếng trấn an. Chiến lược gia người Italia khẳng định rằng Man Xanh coi như đã chiêu mộ cầu thủ đầu tiên ở kì chuyển nhượng mùa Hè này: Stefan Savic, trung vệ 20 tuổi người Montenegro từ CLB Partizan. Roberto Mancini nói: “Tôi có thể khẳng định rằng hợp đồng với Stefan Savic gần như đã hoàn tất”. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn của mình, Roberto Mancini còn xác nhận rằng Carlos Tevez chắc chắn sẽ không chia tay City of Manchester vào mùa Hè này. Về trường hợp của Samir Nasri, Mancio mập mờ cho biết Manchester City vẫn chưa đạt được thỏa thuận mua tiền vệ người Pháp với phía Arsenal. Ngoài ra, Roberto Mancini còn cho công bố danh sách cầu thủ cho chuyến tập huấn của Man City trước mùa giải mới. Đáng chú ý nhất trong danh sách này không có sự hiện diện của tiền đạo Bellamy và hậu vệ Bridge. Theo Xuân Hà (Bongdaso)