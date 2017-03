Maradona sẽ có buổi hoà nhạc riêng tại Trung Quốc

Đầu tháng 11 tới, các fan hâm mộ túc cầu giáo của Trung Quốc không chỉ có dịp được tận mắt nhìn thấy cậu bé Vàng Diego Maradona bằng xương bằng thịt, được nghe cựu HLV trưởng ĐT Argentina trổ tài ca hát, mà thậm chí nếu may mắn thì họ còn có cơ hội được dùng bữa với thần tượng của mình. Theo kế hoạch, Maradona sẽ cùng với 11 cầu thủ khác tới Trung Quốc để tham gia hoạt động quyên góp cho quỹ từ thiện Hội chữ thập đỏ nước này nhằm giúp đỡ những bệnh nhân nghèo xấu số đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư. Phát biểu trên phương tiện truyền thông, ông Wang Ling, giám đốc công ty Guojin Yihui và cũng là người chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện này cho biết: ‘Maradona sẽ trực tiếp tham gia thi đấu ít nhất 20 phút trong 2 trận đấu bóng đá giao hữu do chúng tôi tổ chức”. Ông Wang tiết lộ thêm: “Diego Maradona có giọng hát rất tuyệt. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức một buổi hoà nhạc dành riêng cho ông ấy”. Ngoài ra, cũng theo vị giám đốc của công ty tổ chức sự kiện này, trước ngày cậu bé Vàng chính thức đặt chân tới Trung Quốc, Guojin Yihui sẽ tổ chức rộng rãi một buổi đấu giá và fan hâm mộ nào trả mức giá cao nhất sẽ có vinh dự được dùng bữa trưa cùng huyền thoại bóng đá người Argentina. Bữa ăn sẽ kéo dài trong 2 giờ đồng hồ, và người chiến thắng trong buổi đấu giá sẽ được quyền mời thêm 6 người bạn của mình tới tham dự bữa trưa cùng Maradona. Dự kiến, cậu bé Vàng cùng 11 cầu thủ khác (chưa tiết lộ tên) sẽ lưu lại Trung Quốc trong vòng 10 ngày. Sau khi thôi dẫn dắt Albiceleste, hiện Maradona vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tương lai sắp tới của mình. Cậu bé Vàng sẽ bước vào tuổi 50 vào tháng 10 tới. Maradona dự tính sẽ tổ chức buổi lễ sinh nhật của mình tại Napoli – nơi đã gắn bó và in dấu những tháng ngày vinh quang của Diego khi huyền thoại này còn thi đấu trên đất Italia. Theo Nhật Minh (Bongdaso)