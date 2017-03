Marco Materazzi đã đón năm mới ở Việt Nam

Cầu thủ có biệt danh “Matrix” (Ma trận) cùng 3 con trai đã đáp chuyến bay từ Milan xuống phi trường Tân Sân Nhất ở TP.HCM tối ngày 29/12/2013. Sau khi thăm quan Thành phố Hồ Chí Minh, Materazzi đã di chuyển ra Phố Cổ Hội An trước khi anh cùng các con bay ra Hà Nội.Cựu trung vệ Inter Milan đã treo giày cách đây 2 năm. Anh đặc biệt nổi tiếng sau vụ khiêu khích Zidane ở trận chung kết World Cup 2006 để rồi bị tiền vệ số 10 của tuyển Pháp húc đầu vào ngực trong trận. Siêu sao người Pháp nhận thẻ đỏ và Italy thắng Pháp ở loạt sút penalty cân não để lên ngôi vô địch thế giới lần thứ tư trong lịch sử.Zidane chính là người mở tỉ số cho tuyển Pháp nhưng đội bóng áo Lam đã không thể duy trì lợi thế ấy đến hết trận vì sau đó Materazzi đã đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Italy để đưa trận đấu bước sang hiệp phụ rồi đá penalty. Ngoài danh hiệu vô địch World Cup cùng Azzurri, Materazzi còn giành được nhiều danh hiệu cao quý khác ở cấp CLB cùng Inter Milan trong đó đỉnh cao là cú “ăn ba” năm 2010 với chức vô địch Serie A, cúp Thế giới các CLB và vô địch Champions League.Trong thời gian thăm phố cổ Hội An, Materazzi đã có dịp cảm nhận những nét đặc sắc của văn hóa bản địa. Anh đã may trang phục truyền thống ở phố cổ, đội nón là truyền thống của Việt Nam và đặc biệt, đã cùng các con trai chứng kiến vẻ đẹp của Hội An về đêm dưới ánh sáng lung linh của những ngọn đèn lồng. Cùng xem những hình ảnh của Materazzi và các con ở Hội An.HT