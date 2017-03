Mario Balotelli tin Italia sẽ vô địch EURO 2012

ĐT Italia sẽ vô địch ở EURO 2012?

Trong trận giao hữu vừa qua, Italia đã để thua Uruguay 0-1. Tuy nhiên, kết quả này không khiến Balotelli giảm đi niềm tin và cơ hội vô địch của đội nhà tại Ba Lan và Ukraine mùa Hè 2012.



Cựu cầu thủ của Inter nhận định: Với dàn cầu thủ trẻ, chất lượng và được HLV Cesare Prandelli đầy kinh nghiệm dẫn dắt, Azzurri sẽ giành chức vô địch EURO lần đầu tiên kể từ năm 1968.



"Chúng tôi đến Ba Lan và Ukraine để giành chiến thắng và chỉ có chức vô địch mới giúp Italia thỏa mãn cơn khát cháy bỏng trong gần 50 năm qua. Nếu không thể vô địch, khi đó thế giới sẽ sụp đổ," Balotelli phát biểu trên Rai Uno.



Nhắc lại về những cơ hội bỏ lỡ trong trận gặp ĐKVĐ Copa America, Balotelli cho rằng đó là trận đấu vô duyên của anh vì kém may mắn: "Tôi đã rất bực tức với bản thân. Có rất nhiều cơ hội nhưng do thiếu may mắn, tôi không thể ghi bàn. Thật tiếc khi nó góp phần khiến ĐT Italia bại trận".



Sau khi làm nhiệm vụ quốc gia, Balotelli sẽ trở về Man City để tiếp đón Newcastle United trên sân nhà Etihad vào cuối tuần này (22h00 ngày 19/11).