Mascherano: Một ngày nào đó Barca cũng sẽ thua

Barcelona rồi cũng sẽ thua. (Nguồn: Getty Images)



- Ở Madrid có một cuộc tranh luận: Mourinho sẽ chơi như thế nào, hình như ông ấy chưa biết một cách rõ ràng cách thức để đương đầu với Barca. Anh có cho rằng điều đó là do các anh làm họ mất tinh thần?

- Các anh có nghĩ trong đầu về trận chung kết Cúp Nhà Vua ở mùa bóng trước?

- Ai sẽ chơi tốt hơn tại vòng tứ kết ?

- Pique nói rằng nếu thua ở Cúp Nhà Vua, có thể Barca sẽ bị dư chấn...

- Có một người khác là Casillas cũng nói về các trận Clasicos, theo đó có quá nhiều kinh điển cũng gây mỏi mệt, anh có đồng ý thế không?

- Lợi thế của Madrid tại La Liga có thể tác động đến những trận kinh điển này?

- Có người nghĩ các anh nên tập trung vào Cúp Nhà vua và Champions. Ý kiến anh thế nào?

- Các trận kinh điển này có thể quyết định được gì?

- Messi chơi đặc biệt hay mỗi khi gặp Madrid. Động lực của anh ấy là gì?

- Fontas thế nào?

Không, không hề có chuyện đó vì Madrid có những cầu thủ lớn, nhiều kinh nghiệm và không để bị đánh bại một cách dễ dàng. Đó chẳng qua chỉ là chuyện lúc nhát. Chúng tôi có may mắn là giành chiến thắng gần đây, nhưng một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ thua vì trước mặt là Real Madrid. Tôi không nghĩ trong đầu họ là nỗi sợ hãi mà ngược lại họ sẽ có thêm một động lực để khẳng định họ là một đội bóng vĩ đại.Để thi đấu với Real Madrid chúng tôi không cần tìm thêm động lực. Nếu chúng tôi phải tìm động lực, điều đó có nghĩa chúng tôi đang chơi không tốt. Tầm vóc lớn của trận đấu làm cho các cầu thủ đều sẵn sàng vào trận. Tôi không muốn nói việc họ thua trong những trận gần đây là một động lực với chúng tôi, tôi chỉ muốn bác bỏ điều mà các anh hỏi là trong đầu họ có nỗi sợ hãi hay không.Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chơi ngang nhau và đều muốn lọt vào bán kết bằng cách loại bỏ đối thủ của mình. Đối với cả hai đội, điều này là cực kỳ quan trọng. Điều này sẽ không thay đổi chỉ vì có đội này hay đội khác đã chơi tốt hơn tại Cúp Nhà vua hay Champions League. Nó sẽ giống như các trận kinh điển gần đây.Còn tùy, bởi vì năm ngoái chúng tôi thua ở giải này nhưng chúng tôi vẫn vô địch Champions và La Liga. Tất cả phụ thuộc vào khả năng đối phó sau đó. Bởi vì đáng ra anh có thể thắng, nhưng anh lại sao nhãng và không chơi tốt tại Champions và La Liga, thí dụ như thế.Mỗi người có một cách nghĩ. Tôi nghĩ đối với khán giả, nhìn chung ai cũng muốn xem những trận đấu như thế này. Khi Barca và Madrid thi đấu, lượng người xem bao giờ cũng đạt kỷ lục. Điều quan trọng nhất là nỗ lực chơi một cách tốt nhất. Còn chán hay không ư? Mỗi người có cách nghĩ riêng. Cách nghĩ của tôi là những người được tham gia các trận này là những người được chọn lựa và điều này không phải ngày nào cũng xảy ra. Có cầu thủ nào mà không thích được chơi những trận bóng mà cả thế giới quan tâm. Barca và Madrid là hai đội bóng thuộc hàng hay nhất thế giới và tôi nghĩ việc ở trong vòng xoáy đó là một điều may mắn. Tôi thích ở trong vòng xoáy đó, vì điều này có ý nghĩa là tôi thuộc về cái gì đó sẽ được nhớ mãi. Đối với tôi, đó là một điều tốt đẹp.Tôi không nghĩ thế. Các trận kinh điển gần đây chứng tỏ việc chúng tôi đến với các cuộc đối đầu này với vị trí nào không quan trọng, mà quan trọng nhất là ngày đó thi đấu một cách tốt nhất. Ai thi đấu tốt hơn, người đó sẽ có kết quả tốt hơn. Vẫn còn một trận đấu trước đó, với Betis, và chúng tôi phải nỗ lực có ba điểm để duy trì khả năng chinh phục La Liga. Sau đó, chúng tôi sẽ nghĩ đến Madrid.Không, tôi không biết ai nghĩ vậy, chứ chúng tôi thì không. Để tiếp tục chơi ở Cúp Nhà Vua và tiếp bước ở Champions, thì phải chơi tốt ở La Liga. Nếu chơi tốt ở giải quốc gia đội bóng sẽ tiếp tục tiến lên ở Cúp Nhà Vua và Champions. Buông La Liga ngay từ tháng giêng với khoảng cách là 5 điểm là một chuyện một đội bóng như Barcelona không thể làm. Rõ ràng chúng tôi cũng muốn có lợi thế 5 điểm, nhưng vẫn còn 63 điểm để phấn đấu và nhiều điều vẫn có thể xảy ra. Nếu buông xuôi thì đó là một hành động thiếu tôn trọng các đối thủ khác, kể cả với Real Madrid.Thì cũng giống như các cuộc đối đầu gần đây. Sẽ rất cân bằng, trong đó những chi tiết và khoảnh khắc của mỗi đội bóng sẽ làm cho ai chơi tốt hơn thì lọt vào vòng sau. Chúng tôi hiểu quá rõ nhau, nhất là sau nhiều trận clasicos như vậy.Cần phải hỏi anh ấy, nhưng tôi không nghĩ Messi chỉ chơi hay khi gặp Madrid. Cứ 10 trận thì có 8 trận anh ấy chơi hay. Hoặc 9 trận. Chính sân đấu và ý nghĩa của các trận kinh điển làm mọi thứ to lên, chứ Leo là một cầu thủ rất ổn định. Lúc nào cũng đạt 8-9 điểm, cả 10 nữa. Ít khi tôi thấy Messi chơi dở. Tôi có thể dùng các ngón tay để đếm số trận đấu mà anh ấy không đóng vai trò quyết định.Tất nhiên là buồn vì chấn thương. Chúng tôi cố gắng động viên anh ấy. Trong cuộc sống còn có những điều tồi tệ hơn cả chấn thương. Anh ấy còn trẻ, sẽ bình phục và sẽ trở lại. Điều quan trọng nhất là suy nghĩ một cách tích cực luôn giúp ta hồi phục tốt hơn./.Theo Bảo Vân Nhi (Vietnam+)