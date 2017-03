Mascherano phân trần lý do rời Liverpool

Theo đó, bộ sậu người Mỹ Tom Hicks và George Gillett là nguyên nhân khiến cho ngôi sao người Argentina quyết tâm dứt áo ra đi. Javier tiết lộ, anh cực kì thất vọng với việc các tỷ phú Mỹ “keo kiệt” không chịu đầu tư tiền vào tăng cường sức mạnh đội bóng. Chính vì thế, The Kop đã bị đẩy ra khỏi cuộc đua tại Premier League và không có suất tại Champions League - một đấu trường mà theo Mascherano, bất cứ cầu thủ nào cũng mong ước được tham gia. Phát biểu với báo giới, tiền vệ 26 tuổi chia sẻ: “Trong khi Man City, Chelsea và Man Utd đầu tư rất nhiều tiền cho các bản hợp đồng lớn thì Liverpool lại không thể vì Hicks – Gillett không chịu chi tiền. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, một CLB muốn cạnh tranh danh hiệu cần phải có đội hình rất mạnh. Nhưng The Kop không đáp ứng được điều đó”. “Đó là lý do chính dẫn đến thành tích bết bát của Liverpool năm ngoái. Chúng tôi không thể tham dự Champions League trong khi ai cũng muốn được thử sức ở một giải đấu đỉnh cao như vậy”. Mặc dù cái cách mà ngôi sao người Argentina dùng để được tới Nou Camp đã vấp phải sự giận dữ từ phía fan hâm mộ The Kop, nhưng Javier khẳng định, anh vẫn yêu quý họ: “Thật khó khăn khi phải chia tay một đội bóng mà mình đã gắn bó suốt 4 năm. Các CĐV đã đối xử với tôi rất tốt. Tôi không thể nói bất kì điều gì chống lại họ. NHM Liverpool luôn ở trong trái tim tôi”. “Nhưng cho dù quyết định ra đi có khó khăn đến chừng nào, thì tôi vẫn cứ phải nói lời tạm biệt với thành phố Cảng. Thời gian của tôi ở nơi này đã hết, và tôi biết rằng mình cần phải ra đi”. Theo Nhật Minh (Bongdaso)