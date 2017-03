Mata bất mãn, Chelsea muốn bán, Man United lập tức đánh tiếng

Tuy vậy, không dễ để Man United lôi kéo cầu thủ từ một trong những đại kình địch ở Premier League. Theo nguồn tin nội bộ, Chelsea sẽ chỉ bán Mata cho một đội bóng nước ngoài, cụ thể là các đội bóng tại La Liga hoặc Ligue 1 (PSG).

Tương lai của Mata đã trở thành một đề tài tranh luận ngay từ mùa Hè năm ngoái. Nó càng được thổi bùng lên sau trận thắng 3-0 của Chelsea trước Southampton, khi Mata chỉ đá 53 phút. Sau trận đấu, HLV Mourinho thừa nhận khả năng tiền vệ 25 tuổi này ra đi vẫn còn để ngỏ. Ông nói: "Chelsea luôn rộng mở cánh cửa với Mata. Khi một ai đó muốn nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe. Nhưng nếu bạn hỏi tôi có ý định bán cậu ấy không, tôi không muốn điều ấy xảy ra".



Man United chỉ cần chờ có thế để sẵn sàng tiếp cận. Một số người cho rằng lời đề nghị của nhà ĐKVĐ Premier League ít nhiều liên quan đến chuyện Rooney muốn đến sân Stamford Bridge. Tuy vậy, phía Man United nhanh chóng bác bỏ và cho rằng họ có thể tự kiểm soát được tình hình.







Không dễ để Man United thuyết phục Chelsea bán Mata.



Để thương vụ Mata trở thành hiện thực, Man United cần phải thuyết phục được cựu cầu thủ Valencia bày tỏ ý định đến với sân Old Trafford. Không nhiều khả năng kịch bản này sẽ xảy ra.Nếu thật sự muốn bán Mata, Chelsea có rất nhiều lời đề nghị từ phía PSG và một số đội bóng ở La Liga, tiêu biểu nhất là Atletico Madrid. Đội chủ sân Stamford Bridge chắc chắn không muốn thấy tiền vệ 25 tuổi này đến với một đội bóng kình địch ở Premier League như Man United. Mặt khác, tương lai của Mata còn phụ thuộc vào việc Mourinho có tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này hay không.Hiện các tuyển trạch viên của Chelsea vẫn đang đi tìm một tiền vệ trung tâm chất lượng. HLV Jose Mourinho rất quan tâm đến hai mục tiêu, đó là Fredy Guarin của Inter Milan và Xabi Alonso của Real Madrid. Chelsea cũng sẵn sàng tăng cường một chân sút mới.Nếu như đội chủ sân Stamford Bridge thật sự nhắm tới những mục tiêu trên, việc bán Mata, một cầu thủ vẫn đang có giá trị trên thị trường chuyển nhượng, là giải pháp cần thiết để tăng thêm nguồn tài chính.Ở thời điểm này, Juan Mata chính là mục tiêu tên tuổi nhất mà Man United hướng tới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhà ĐKVĐ Premier League dù xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng vẫn tỏ ra từ tốn với các thương vụ trong tháng 1. Nhu cầu tăng cường nhân sự của HLV David Moyes, đặc biệt ở hàng tiền vệ cũng như vị trí hậu vệ cánh trái, là có thật. Tuy vậy, Man United không muốn sa đà vào những thương vụ giá cao. Ngoài Mata, hiện đội chủ sân Old Trafford đặc biệt quan tâm tiền vệ Adam Lallana của Southampton. Cùng với đó, HLV David Moyes từng thừa nhận ông rất thích tiền vệ Yohan Cabaye của Newcastle.Cho vị trí hậu vệ cánh trái, Man United nhắm đến một cầu thủ khác của Southampton là Luke Shaw. Tuy nhiên, hậu vệ 18 tuổi này có vẻ muốn gia nhập Chelsea trong tương lai. Chính vì thế, đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ quay lại hỏi mua Leighton Baines, học trò cũ của Moyes ở Everton. Có điều, việc thương lượng với Everton chưa bao giờ là một điều dễ dàng, và bản thân hậu vệ trái này cũng chưa từng ngỏ ý muốn ra đi.Vai trò của Baines ngày càng quan trọng dưới triều đại của HLV Roberto Martinez. Tuy vậy, nguồn tin từ Man United cho hay một bản hợp đồng với anh vẫn có khả năng xảy ra.Moyes cũng đang nhắm đến tiền vệ Koke của Atletico Madrid và hậu vệ Mangala của Porto. Có điều, nhà ĐKVĐ Premier League không tỏ ra quá vội vã với những cái tên nói trên.

Theo H.Đức (TT&VH Online / ESPN)