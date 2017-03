Máy bay chở U23 Malaysia gặp sự cố kỹ thuật

Niềm vui của các cầu thủ U23 Malaysia sau khi đoạt chức vô địch. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Chuyến bay đưa các cầu thủ U23 Malaysia về nước dự định sẽ cất cánh vào chiều 18/12 đã phải hoãn lại đến sáng hôm nay sau khi đội ngũ kỹ thuật phát hiện chiếc máy bay này gặp sự cố về kỹ thuật và không đảm bảo an toàn cho hành trình về nước.



Sau khi phát hiện sự cố, 20 giờ ngày 18/12, RMAF phải cử một chiếc máy bay khác cất cánh từ căn cứ không quân Subang đến Vientiane để kịp đón các cầu thủ về nước trong sự mong chờ của nhiều người hâm mộ Malaysia.



Trong chuyến bay khởi hành tham dự SEA Games 25, 28 thành viên của đội tuyển U23 Malaysia phải vật vạ tại căn cứ không quân Subang suốt một đêm, từ chiều 30/11 đến sáng 1/12, do chiếc chuyên cơ chở đội tuyển cũng không được phép cất cánh.



Việc trì hoãn chuyến bay khởi hành của đội tuyển là do chiếc C-130 của RMAF chưa nhận được giấy phép nhập cảnh và hạ cánh tại sân bay của Lào.



Mặc dù có khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng đội tuyển U23 Malaysia cũng đã vượt qua tất cả để đem về tấm huy chương vàng SEA Games cho người hâm mộ bóng đá Malaysia sau 20 năm mong đợi./.