May mà còn có ‘Quả bóng vàng’ của HLV Miura

(PL)- Chiều 19-4, trận ĐT Long An - Than Quảng Ninh trên sân Long An diễn ra rất nhàm chán và nát vụn.

Tuy nhiên, may mà còn có bàn thắng duy nhất của Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) - cầu thủ mà HLV Miura đã bầu chọn vào vị trí Quả bóng vàng 2014. Trái với sức hấp dẫn từ bóng đá tấn công trên sân Pleiku, trận đấu trên sân Long An thật buồn tẻ và tiêu cực trong cách chơi của hai đội. Dẫn đầu là các cầu thủ ngoại cứ hễ đụng đến là nằm sân quằn quại. Một trận đấu thiếu tính chuyên nghiệp khi cả hai đều thiếu tôn trọng khán giả. Và chất lượng quá tệ của trận đấu không phản ánh đúng thực lực cầu thủ của hai đội. Bàn thắng được thực hiện ở phút 24 từ một tình huống không có gì nguy hiểm, bóng từ xa câu vào vùng cấm và Vũ Minh Tuấn băng vào tranh chấp với thủ môn Quốc Cường đánh đầu nối ghi bàn duy nhất. Cũng cần phải đề cập việc chủ nhà ĐT Long An khi vắng trung vệ Chí Công (án kỷ luật) thì hàng phòng ngự thi đấu rất chông chênh, hay lộ khoảng trống chết người trước cầu môn Quốc Cường. Một trận đấu buồn chán, không đem lại sự bất ngờ nào và chẳng có tính đối kháng cao giữa hai đội. Hoàn toàn không xứng đáng với tên tuổi của hai đội bóng trong hàng ngũ V-League nhưng lại chọn cách chơi nhạt nhòa. Hy vọng là các đội sẽ không duy trì lối chơi nhạt nhẽo như thế để tra tấn người hâm mộ. TẤN PHƯỚC