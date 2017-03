Mẹ CR7 bị tạm giữ vì mang quá nhiều... tiền

Mẹ ruột của Cristiano Ronaldo là bàDolores Aveirođã gặp rắc rối với pháp luật khi bị phát hiện đi du lịch với 55.000 euro trong hành lý xách tay của mình.

Theo Europa Press, Dolores Aveiro bị giam giữ ở sân bay Barajas, Madrid vào tháng 5 khi bị lực lượng an ninh phát hiện ra bà đã mang theo rất nhiêu tiền.Theo quy định,số tiền mặt tối đa mà mỗi người được phép mang lên máy bay khi rời khỏi Tây Ban Nha chỉ là 10.000 euro, dẫu vậy, mẹ của ngôi sao người Bồ đã mang quá gấp 5 lần so với quy định.Được biết, khi bị lực lượng an ninh bắt giữ, bàDolores Aveirođã không thể giải trình xuất xứ của số tiền trên, do đó, các cảnh sát đã tịch thu 45.000 euro và cho phép bà đến Bồ Đào Nha với số tiền còn lại.Europa Press sau đó còn cho biết, lực lượng an ninhđã xác nhận hành vi của bà Dolores không phải là cố ý rửa tiền và theo luật, số tiền trên sẽ được trả lại khi mẹ của Ronaldo giải thích được nguồn gốc và chịu nộp phạt.