Messi chạm mốc 90 bàn thắng/năm: Chào nhé, Zico!

Cái gọi là “kỷ lục” ghi 89 bàn/mùa của Zico giờ cũng chẳng còn ý nghĩa

Tuy nhiên, để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm, ngoài chuyện vượt qua thành tích 85 bàn của Mueller, thì Messi đã phải đương đầu với rất nhiều đối thủ… từ đâu xuất hiện. Từ cầu thủ mang tên Chilatu (người Zambia, ghi 107 bàn trong năm 1972) cho tới huyền thoại Zico, người được CLB Flamengo khẳng định đã ghi 89 bàn trong năm 1979.



Nếu như thành tích của Chilatu khó được ghi nhận (vì nhiều lý do khác nhau) thì chiến tích của Zico có thể sẽ được nhiều CĐV tán thành. Nhưng với 90 bàn sau trận đấu với Atletico, Messi đã khiến Zico… “tắt điện”. Thành tích của Messi có thể sẽ được cải thiện bởi từ nay đến cuối năm 2012, Barca còn một trận đấu với Valladolid ở vòng 17 La Liga. Nên nhớ, tính riêng ở La Liga, 6 trận liên tiếp gần đây, Messi đều lập cú đúp.



Xin lỗi kỷ lục

Khi Messi vượt qua kỷ lục 85 bàn/năm của Gerd Mueller, cả thế giới lục lọi lại xem có cầu thủ nào làm được hơn Messi hay không. Thế rồi tất cả phát hiện ra một cầu thủ tại Zambia có tên Godfrey Chitalu từng ghi 107 bàn trong năm 1972. Một cầu thủ vô danh khác của Argentina là Luis Artime còn ghi tới 147 bàn hồi năm 1971. Cứ theo cái đà này, sẽ còn nhiều kỷ lục gia vô danh khác được “khai quật”.



Vấn đề nằm ở chỗ, những bàn thắng đó có được ghi nhận, được NHM biết tới hay không, và đặc biệt ở cấp độ nào. Nếu xét trên tiêu chí của Chitalu hay Artime, Vua bóng đá giờ chẳng phải là Pele, Hoàng đế bóng đá chẳng phải là Beckenbauer, Cậu bé Vàng chẳng phải là Maradona…, mà là một cầu thủ nghiệp dư nào đó.



Những con số thống kê cần một hệ quy chiếu chuẩn mực để so sánh. Giải vô địch quốc gia Zambia không thể đặt cạnh La Liga. Vì thế 107 bàn thắng của Chitalu có giá trị thấp hơn rất nhiều so với những bàn thắng của Messi tại La Liga. Hơn nữa bóng đá của những thập kỷ trước còn sơ khai hơn rất nhiều so với ngày nay. Không cần một chuyên gia cũng hiểu rằng, cái ông Chitalu nào đó của Zambia không thể làm được như Messi nếu cho đá tại Barca ngày nay.



Vì vậy, xin lỗi những kỷ lục của Chitalu hay Artime. Nó chẳng có giá trị nào ở cả khía cạnh thống kê bóng đá đỉnh cao và đặc biệt trong tâm trí NHM. So sánh những bàn thắng của Chitalu hay Artime với Messi cũng chẳng khác gì so sánh những “ngôi sao rực rỡ” trên sân làng, trên đường phố với những huyền thoại như Pele, Beckenbauer, Maradona, Cruyff, Platini, Di Stefano…

Theo Xuân Thủy (Bongdaplus)