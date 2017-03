Messi coi Ronaldo là thần tượng

Ronaldo trao Quả bóng Vàng năm 2011 cho Messi - Ảnh Getty

“Ronaldo là người hùng của tôi. Tôi thích những mẫu cầu thủ như Zidane, Ronaldinho và Rivaldo, nhưng Ronaldo là tiền đạo xuất sắc nhất mà tôi từng thấy. Anh ấy thật nhanh nhẹn và có thể ghi bàn từ những tình huống tưởng như không có gì. Tôi chưa thấy ai sút bóng hay hơn Ronaldo”, Messi chia sẻ trên tạp chí Four Four Two của Anh.



Đây có thể coi như là một “món quà” mà Messi dành tặng cho Ronaldo bởi mới đây tiền đạo có biệt danh “người ngoài hành tinh” đã tuyên bố rằng anh sẽ trao Quả bóng Vàng cho siêu sao người Argentina.



Messi đã giành 3 Quả bóng Vàng liên tiếp và hiện đang đứng trước cơ hội rất lớn để một lần nữa được vinh danh. Trong quá khứ, Ronaldo cũng từng 3 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (của FIFA) vào các năm 1996, 1997 và 2002.



Theo V.M (TT&VH Online)