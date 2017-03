Messi cứu Barca thoát hiểm ở phút bù giờ

Messi đã cứu Barca bằng pha lập công thứ 14 tại Liga từ đầu mùa bóng.





Đội hình thi đấu:

Bilbao:

Iraizoz; Iraola, Javi Martínez, Amorebieta, Aurtenetxe; Iturraspe, De Marcos, Herrera; Muniain (Ibai, min.88) Llorente (San José, min.90) y Susaeta (Íñigo Pérez, min.85).

Barcelona:

Valdés; Alves, Mascherano, Piqué (Thiago, min.80), Abidal; Busquets, Xavi (Alexis, min.61), Iniesta; Messi, Cesc y Adriano (Villa, min.72).

Thời tiết đã đứng về phía chủ nhà Bilbao và các đối thủ cạnh tranh của Barca tại Liga. Trời đổ mưa lớn trong suốt trận đấu, gây ảnh hưởng xấu tới lối chơi tiqui-taca của đội đương kim vô địch. Bilbao dẫn trước hai lần nhờ công Ander Herrera và pha phản lưới nhà của trung vệ Gerard Pique. Dẫu sao may mắn cũng không hoàn toàn quay lưng với Barca. Nhờ sơ suất của thủ môn Gorka Iraizoz, Lionel Messi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ nhất, giúp Barca giành 1 điểm.Không thua trên sân của Bilbao là kết quả chấp nhận được nhưng giới hâm mộ Barca có lý do để suy nghĩ. Khoảng cách giữa Real và đội đương kim vô địch đã tăng từ 1 lên 3 điểm chỉ sau một vòng đấu. Đây là lợi thế không nhỏ của Real nếu duy trì đến trận “Siêu kinh điển” cuối tháng 11.Trời mưa ảnh hưởng xấu tới lối chơi tiqui-taca nhưng Barca đã thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn.Các học trò của HLV Pep Guardiola giành được 63% quyền kiểm soát bóng, tung được 16 cú sút, gấp bốn lần so với Bilbao. Để hạn chế khả năng ghi bàn của Barca, Bilbao đã phạm lỗi 26 lần, nhận 3 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.Bất chấp thời tiết và lối chơi thô bạo của đối phương, Barca đã khởi đầu tốt hơn. Cơ hội ghi bàn xuất hiện khi trận đấu mới bước sang phút thứ ba.Xavi và Adriano phối hợp ăn ý gần khung thành Bilbao nhưng thủ môn Iraizoz cứu thua thành công.Bilbao cũng không phải là đội dễ bị ‘bắt nạt” nhất là khi họ thi đấu tại sân San Mames. Đội chủ nhà tạo ra tình huống sóng gió đầu tiên khi Fernando Llorente chuyền bóng cho Markel Susaeta dứt điểm. Rất may cho Barca, bóng bay thẳng vào vị trí của thủ môn Victor Valdes.Barca đã chơi có phần chủ quan sau tình huống cảnh cáo. Kết quả là họ phải nhận bàn thua ở phút 20. Susaeta dốc cánh chạy xuống rồi chuyền cho Herrera tung cú sút cứa lòng đánh bại thủ môn Valdes.Pha lập công của Herrera đã đem lại bàn thua đầu tiên cho Barca sau 9 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Kỷ lục của Valdes do vậy phải dừng lại với thành tích 897 phút.Bàn mở tỷ số đã không thể gây ra nhiều vấn đề cho Barca. Với đẳng cấp cao hơn họ chỉ cần chờ 4 phút để san bằng cách biệt.Tiền vệ Cesc Fabregas nhảy lên như một chú cá hồi đánh đầu chính xác sau quả tạt của Eric Abidal từ cánh trái. Đây là pha ghi bàn đơn thuần mang đặc trưng bóng đá Anh.Việc Fabregas ghi bàn trong trận thứ hai liên tiếp cho Barca không phải là kết quả gây nhiều ngạc nhiên. Cầu thủ người Tây Ban Nha có suất đá chính với nhiệm vụ hỗ trợ tiền đạo chủ lực Messi.Chơi cạnh cầu thủ hay nhất thế giới còn có Andres Iniesta và Adriano trong khi hai tiền đạo David Villa và Alexis Sanchez phải khởi đầu trận đấu trên ghế dự bị.Sau bàn gỡ hòa 1-1, Barca thực sự chiếm thế chủ động. Cuối hiệp một, đội khách có cơ hội dẫn trước khi Messi chọc khe dọn cỗ cho Iniesta. Lần này Bilbao gặp may với pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Iraizoz.Đội chủ nhà cũng có thêm một tình huống gây sóng gió trong hiệp một nhưng Iker Muniain dứt điểm không tốt.Barca có thể đã vượt lên ở phút 54. Messi đưa bóng vào lưới Bilbao sau pha chuyền bổng của Fabregas nhưng trọng tài thổi phạt việt vị.Các pha phối hợp giữa Messi và Fabregas còn tạo ra một tình huống nguy hiểm khác song lần này Iraizoz lại cứu thua thành công.Trong thế trận khó tạo ra đột biến do sân trơn bóng ướt, tưởng như hai đội sẽ chấp nhận tỷ số hòa 1-1 thì bất ngờ liên tiếp xảy ra trong 12 phút cuối. Đầu tiên là pha phản lưới nhà của trung vệ Pique sau tình huống phạt góc của Bilbao ở phút 80.Phản ứng mạnh sau bàn thua oan, Barca chơi tấn công với 4 tiền đạo khi Villa và Sanchez đều đã vào sân. Iniesta có cơ hội gỡ hòa ngon ăn ở phút 83 sau pha phối hợp dọn cỗ của Villa và Sanchez nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ có thể sút bóng vào phần lưới bên ngoài. Không lâu sau đó, Messi dọn cỗ cho Villa nhưng Iraizoz lại xuất hiện đúng lúc.Tưởng như Barca sẽ phải chịu thất bại đầu tiên trong mùa bóng 2011-2012 thì bất ngờ lại xảy ra.Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm ở phút 91, Messi sút bồi vào góc xa san bằng cách biệt.Theo Thúy An (VNE)