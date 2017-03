Messi hạ gục Neymar trong trận cầu có tỷ số 8-5

Messi và Neymar trước khi bắt đầu trận đấu - Ảnh: MD

Vào 8h30 hôm nay (giờ Hà Nội), Messi và Neymar đã lần đầu tiên đối đầu nhau trên sân cỏ kể từ khi sau khi Barca đánh bại Santos trong trận chung kết Cúp thế giới các CLB vào cuối năm 2011. Lần này, cả hai cùng tham gia vào một trận đấu giao hữu – từ thiện mang tên “Duel of Giants”, diễn ra trên SVĐ Quốc gia của thủ đô Lima (Peru) với khoảng gần 4 vạn khán giả đến xem.



Trận đấu là cuộc chạm trán giữa hai đội: “Messi và những người bạn” với Messi là đội trưởng và “Phần còn lại của thế giới” với Neymar là đội trưởng. Thành phần hai đội gồm nhiều cầu thủ tên tuổi như: Mascherano, Abidal, Alves, Muslera, Demichelis, Aimar, Baptista, Cesar, Yepes, Osvaldo, Lavezzi, Aguero, Cavani, Materazzi, Malouda, Farfan, Guerrero, Robinho, Hamsik, Cannavaro, Insua hay Vargas. Hai đội do HLV Capello và Zico chỉ đạo.



Hai bên đã mang đến một màn trình diễn đáng nhớ cho người hâm mộ địa phương, Neymar và Messi không ngần ngại để thoải mái phô diễn kỹ thuật cá nhân trước các hậu vệ đối phương vốn dĩ cũng rất “thân thiện” do tính chất trận đấu. Trận đấu chung cuộc kết thúc với tỷ số 8-5 cho đội của Messi, bản thân ngôi sao của Argentina cũng đã lập cú đúp.Về phần mình, Neymar cũng ghi được 2 bàn và bỏ lỡ một pha ghi bàn trên chấm penalty. Trước trận đấu, Messi và Neymar đã cùng các trọng tài làm thủ tục chọn sân, hai ngôi sao tỏ ra khá thân thiệt với những cái ôm và nụ cười trao cho nhau.





Có hai điểm khác cũng đáng nói về trận đấu là: có đến 2.300 cảnh sát bảo vệ an ninh và dù chỉ mang tính chất giao hữu, song tiền đạo Alexis Sanchez của Barca tham gia trận đấu cũng bị các khán giả trên sân la ó, huýt sáo trong vài tình huống, giống như sự việc diễn ra với anh tại Camp Nou trong mùa giải vừa qua.

Một số hình ảnh khác về trận đấu:

Messi và Neymar - Ảnh: MD và MARCA

