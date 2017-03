Messi hỏi Ronaldo: "Thế vai có làm sao không?"

Ronaldo và Messi

“Tôi nghĩ rằng nên cấm tranh luận xem ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bởi vì hai bọn họ đến từ hành tinh khác. Tôi muốn học trò của tôi giành danh hiệu Quả bóng vàng vì cậu ấy là nhà vô địch của giải đấu hay nhất thế giới. Nhưng tôi nghĩ rằng họ đều là những cầu thủ tuyệt vời nhất”, HLV Jose Mourinho của Real Madrid đã nhận xét như vậy về Ronaldo và Messi sau trận El Clasico.



Một lần nữa, và dĩ nhiên không phải lần đầu tiên trong một cuộc đối đầu kinh điển Barca-Real, hai siêu sao này chứng tỏ họ ở một đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại. Hôm Chủ nhật vừa qua, trong cuộc chạm trán thú vị tại Nou Camp, Messi và Ronaldo cùng tạo nên cảm xúc thăng hoa cho người hâm mộ bằng cách thi nhau lập cú đúp, buộc trận đấu kết thúc bất phân thắng bại với tỉ số 2-2.



Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi sau trận đấu, mọi cuộc tranh luận đều xoay quanh hai cái tên Messi và Ronaldo. HLV Tito Vilanova của Barca khẳng định rằng “CR7” sẽ được “thừa nhận” nếu sự nghiệp của anh không trùng hợp với “El Pulga”.



Thú vị ở chỗ cuộc so tài cá nhân giữa Ronaldo và Messi không chỉ được so sánh ở góc độ chuyên môn mà còn trên mọi tiêu chí khác. Giới truyền thông đã góp phần không nhỏ đẩy Ronaldo và Messi về hai thái cực trái ngược, như thể họ sinh ra để trở thành địch thủ truyền kiếp. Vì vậy, mặc dù đã rất nhiều lần giáp mặt nhau, song gần như Ronaldo và Messi không bao giờ chuyện trò với nhau.

Tuy nhiên, có vẻ rào cản vô hình ngăn cách hai ngôi sao này đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Trước trận quyết đấu, Messi bất ngờ thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng Ronaldo là một cầu thủ lớn. Người Á Đông chúng ta có câu: “Anh hùng trọng anh hùng”. Một câu nói ngắn gọn của Messi còn giá trị hơn bất kỳ một bài phân tích dài dòng của một chuyên gia nào khác trên thế giới.



Và không chỉ nói xã giao, Messi còn thể hiện thông qua hành động, nếu những suy luận từ băng ghi hình của Canal+ là chính xác. Bất chấp bầu không khí không khoan nhượng của trận El Clasico, Messi đã hỏi thăm chấn thương vai của Ronaldo có ổn không, sau khi ngôi sao của Real tỏ ra đau đớn vì cú ngã trong lúc tung người móc bóng.



Dĩ nhiên đây là một sự suy đoán bởi không ai có thể nghe thấy Messi đã nói gì, trừ Ronaldo. Nhưng thông qua những cử chỉ, rõ ràng Messi đã chủ động tiếp cận Ronaldo, nói với một tay che miệng như thói quen anh vẫn thường làm lúc trao đổi với bất kỳ cầu thủ nào khác. Ronaldo cũng gật đầu và nháy mắt đáp lại như muốn nói rằng: “OK, không vấn đề gì đâu”.



Trong đoạn video dưới đây, bạn có thể thấy cảnh trao đổi ngắn giữa hai cầu thủ ở thời điểm 1,09 phút. Và cuối cùng, tất cả những người hâm mộ chân chính đều mong mỏi, Ronaldo và Messi sẽ luôn cạnh tranh lành mạnh với nhau dựa trên tinh thần thể thao, cống hiến cho làng túc cầu thế giới một trong những câu chuyện bóng đá thú vị nhất từ xưa đến nay.