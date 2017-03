Messi làm Ronaldo lu mờ khi Argentina thắng Bồ Đào Nha

"Ronaldo và Messi, ai xuất sắc hơn?" có lẽ là chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất thế giới bóng đá hiện nay, chứ không chỉ trong làng bóng đá Tây Ban Nha, nơi họ đang thi đấu. Giữa cá nhân hai siêu sao cũng đang tồn tại một cuộc đua tranh ngấm ngầm, nhưng hấp vẫn và rất quyết liệt.



Messi một lần nữa chứng tỏ anh đang trên tài Ronaldo, ít nhất là trong các lần đối đầu trực tiếp giữa hai người. Ảnh: AFP.





Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha (4-3-3):

Eduardo (Patricio 45) - Pereira, Bruno Alves, Rolando, Coentrao - Martins (Machado 85), Meireles (Veloso 79), Moutinho - Nani (Danny 59), Almeida (Postiga 59), Ronaldo (Quaresma 59)

Argentina (4-3-3):

Romero - Zanetti (Zabaleta 62), Burdisso, Gaby Milito, Rojo - Banega (Gago 62), Mascherano, Cambiasso - Messi, Lavezzi (Martínez 84), Di María (Pastore 65). Bàn thắng: Di Maria 14', Messi pen 90' - Ronaldo 21'.

Theo Phương Minh (VNE)



Cuối tuần qua, sau khi Messi lập một hattrick giúp Barca hạ Atletico Madrid, Ronaldo ngay lập tức đáp trả với cú đúp trong trận Real Madrid thắng Sociedad 4-1. Trên bình diện La Liga, với cùng 24 bàn sau 22 vòng, Ronaldo và Messi đồng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Nhưng nếu xét trên tất cả các mặt trận, Messi lại nhỉnh hơn khi có 40 bàn sau 33 trận, hơn Ronaldo (34 bàn, 35 trận).Tranh cãi về hai siêu sao này cùng sự hiện diện của họ vì thế tạo sức hấp dẫn đặc biệt cho trận giao hữu Argentina - Bồ Đào Nha tối thứ tư. Nhưng cũng như trận kinh điển mà Messi chơi tuyệt hay, góp phần giúp Barca đè bẹp Real Madrid của Ronaldo tới 5-0 năm ngoái - lần so tài trực tiếp gần nhất giữa hai siêu sao này, Messi lại làm Ronaldo lu mờ khi đóng vai trò chủ chốt giúp Argentina thắng 2-1.Một số trận giao hữu quốc tế đáng chú ýTrên sâu đấu khiêm tốn Ginebra, Geneva, Messi chơi cả trận và in đậm dấu ấn cá nhân trong cả hai tình huống làm bàn của tuyển Argentina. Anh đi bóng như diễn xiếc, làm hoa mắt hàng thủ Bồ Đào Nha trong pha dọn cỗ cho đồng đội Di Maria mở tỷ số từ đầu hiệp một.Phút 90, Messi lại lạnh lùng sút thành công quả phạt đền mà một đồng đội kiếm được để ấn định kết quả 2-1Ronaldo cũng chứng tỏ được phần nào đẳng cấp với pha băng vào nhanh như chớp, kết thúc gỡ hòa 1-1 không lâu sau khi Bồ Đào Nha thủng lưới. Nhưng nhìn chung, cho tới khi rời sân nhường chỗ cho Quaresma từ phút 59, những gì siêu sao đang khoác áo Real thể hiện cũng như đóng góp của anh cho lối chơi tập thể rõ ràng chưa ấn tượng như cách Messi truyền lửa cho tuyển Argentina."Đó đều là hai cầu thủ vĩ đại. Ronaldo từng gây ấn tượng rất mạnh, nhưng theo tôi, hiện tại, Messi mới là cầu thủ hay nhất thế giới", hậu vệ kỳ cựu Zanetti tự hào về đồng đội đàn em khi so sánh với ngôi sao của Bồ Đào Nha. HLV Argentina, Batista cũng đồng quan điểm: "Hôm nay, chúng ta chứng kiến hai cầu thủ vĩ đại thi đấu. Tôi thích những gì họ thể hiện, nhưng Messi rõ ràng vẫn ở trình độ cao hơn".Xuất phát với vai trò tiền đạo phải sở trường trong sơ đồ 4-3-3 như ở Barca, Messi thừa nhận anh chơi rất thoải mái và được cung cấp rất nhiều bóng để tự do phô diễn khả năng sáng tạo. Phút 14, trong pha phản công nhanh, Cầu thủ hay nhất thế giới 2010 dẫn bóng từ cánh phải vào trung lộ, vượt qua Bruno Alves, Meireles rồi chuyền rất vừa tầm để Di Maria nhẹ nhàng hạ Eduardo, mở tỷ số.Nhưng Bồ Đào Nha, đội vừa đè bẹp ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha 4-0 ở lần ra sân gần nhất, cũng chỉ mất đúng 7 phút để tái lập thế quân bình trong một tình huống phối hợp đồng đội đẹp mắt xuất phát từ Nani bên cánh phải. Hugo Almeida nhảy lên đón đường chuyền của Joao Parreira rồi đánh đầu chiến thuật để Ronaldo ập vào đá nối cận thành, hạ Romero.Trận đấu sau đó diễn ra rất hấp dẫn. Với chất lượng tốt hơn trên từng vị trí, Argentina dần dà chiếm ưu thế về kỹ thuật cũng như khả năng giữ bóng. Bồ Đào Nha cũng cho thấy họ không chịu thua kém khi phòng ngự kiên cường và đôi khi, không ngần ngại chơi rắn trên mức cần thiết để hạn chế khả năng bùng nổ của Messi - cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Argentina.Nhưng ngoài khả năng phòng ngự được cải thiện, Bồ Đào Nha không tạo ấn tượng tích cực trên mặt trận tấn công. HLV Paulo Bento vì thế quyết định thay mới toàn bộ hàng công từ phút 59, khi thay cùng lúc Ronaldo, Nani, Almeida bằng Danny, Postiga và Quaresma. Tuy nhiên, những thay đổi này cũng không tạo ra sức bật cần thiết cho tuyến cao nhất.Trong khi đó, những điều chỉnh về nhân sự bên phía Argentina đều cho kết quả tích cực. Cầu thủ vào thay người Pastore thậm chí còn suýt lập công ở phút 86 với một cú đánh đầu sau đường chuyền như đặt của Messi, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang. Tuy nhiên, ưu thế mà Argentina tạo ra rồi cũng được cụ thể hóa ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Juan Martinez phối hợp với Zabaleta để thâm nhập vòng cấm và bị Coentrao cản ngã trong vòng cấm. Và trên chấm 11 mét, Messi không mắc sai sót nào trong pha đối mặt với Eduardo, ấn định thắng lợi cho Argentina.