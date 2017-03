Messi thể hiện lòng trung thành với Barcelona

(Nguồn: Getty)

Năm 13 tuổi Messi cùng gia đình chuyển đến ở Barcelona mong thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại quê nhà. May mắn khi anh đã lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên câu lạc bộ FC Barcelona.



Kể từ mùa bóng 2004-05 anh được chơi cho đội hình một của Barca và đã đi vào lịch sử câu lạc bộ với thành tích là cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất. Trong mùa giải đầu tiên chơi tại La Liga anh đã ghi tổng cộng 7 bàn. Trải qua 6 mùa giải Messi đã cùng Barca giành được hàng loạt danh hiệu cao quý và trở thành trụ cột của câu lạc bộ chủ sân Nou Camp.



Chân sút 23 tuổi hiện đã trở lại Argentina nhằm chuẩn bị cho Copa America.



"Tôi thật may mắn khi chiến thắng mọi thứ cùng Barcelona. Giờ mục tiêu của tôi là chiến thắng cùng đội tuyển Argentina.Tevez đã lên tiếng và anh ấy nói rằng chẳng có sự mâu thuẫn nào cả. Các bạn cho rằng tôi có vấn đề với Tevez, Riquelme, Maradona…Tôi chẳng có vấn đề với ai để phải bận tâm cả." Messi bày tỏ niềm vui sau chiến thắng tại trận chung kết Champions League cũng như phủ nhận những mối bất hòa tại "đội tuyển xứ tango" trước báo giới.



Trước đó, trong một bài phát biểu của mình, Rooney cũng đã đưa ra lời thách thức Messi khi cho rằng rất khó để Lionel Messi có được phong độ khủng khiếp như hiện tại nếu thi đấu ở Premier League: "Nếu vẫn được thi đấu bên cạnh Xavi và Iniesta, Messi hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nhưng nếu không có họ, Messi sẽ rất khó, thậm chí là không thể tỏa sáng như vẫn thường làm ở La Liga."



"Các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh rất khắc nghiệt và đòi hỏi rất nhiều về thể lực, nhất là khi phải thi đấu với Birmingham hay Stoke City. So với Messi, Cristiano Ronaldo thích hợp hơn với Premier League, vì anh ấy cao hơn và dứt điểm bằng đầu giỏi hơn Messi," Rooney tuyên bố./.

