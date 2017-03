Messi và Ronaldo đọ giày thửa riêng

Đôi giày in các con số vinh danh thành tích của C. Ronaldo. Ảnh: Nike.

Vài ngày trước khi để thua Messi trong cuộc đua tranh Quả bóng vàng, siêu sao Real vui sướng nhận món quà từ hãng tài trợ Nike. Đôi giày được thửa riêng cho CR7 có màu chủ đạo là màu đen pha đỏ có tên kiêu kỳ CR Mercurial XI, in 7 con số tôn vinh thành tích của anh trong mùa giải vừa qua. 100 đôi giày ấn tượng này sẽ được bán cho người hâm mộ.

Các con số mang ý nghĩa gồm: 1 (danh hiệu La Liga với Real), 9 (số bàn thắng cho tuyển Bồ Đào Nha), 14 (số trận khoác áo tuyển Bồ Đào Nha), 19 (cầu thủ đầu tiên sút tung tưới cả 19 đối thủ của Real tại La Liga trong một mùa giải), 27 (tuổi năm 2012), 55 (số trận đấu chơi cho Real trên các mặt trận), 60 (số bàn thắng cho Real ở các đấu trường).

Trái với C. Ronaldo, đôi giày Messi được nhãn hiệu tài trợ Adidas chỉ in 4 con số khiêm tốn như tính cách của ngôi sao này nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn, là 4 năm liên tiếp M10 giành Quả bóng vàng (từ 2009-2012). Các con số lồng trong hình mặt trời cách điệu màu vàng trong đó 2009, 2010 và 2011 được in ở bên giày phải còn 2012 in bên giày trái lồng trong hình mặt trời to hơn. Đôi giày cũng in logo của Messi và chỉ dành riêng cho anh, không để bán.

Đôi giày thửa riêng cho Messi.Ảnh: Adidas.

Trong trận đấu với Malaga ở vòng 19 La Liga hôm nay, chân sút người Argentina sẽ đeo đôi giày đặc biệt này. Trong trận đấu ở Cup Nhà vua hôm 10/1, Messi không góp mặt nhưng Barca vẫn giành thắng lợi tưng bừng 5-0 trước Cordoba.

Theo Hoàng Trang (VNE)