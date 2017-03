"Messi xuất sắc nhất thế giới, không phải Ronaldo"

Theo Huy Anh (Vietnam+)



Trong suốt thời gian qua, Messi và Ronaldo luôn là đề tài nóng bỏng được báo giới quan tâm và nhắc đến nhiều nhất khi đem ra để so sánh ai là người xuất sắc hơn. Ngày hôm qua (19/12), đề tài tưởng như cũ rích này đã lại một lần nữa được đem ra để bàn luận.Trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông, Jose Maria Del Nido - Chủ tịch câu lạc bộ Sevilla đã không ngần ngại đáp trả Alfredo Di Stefano - huyền thoại một thời của Real, vốn luôn khẳng định Ronaldo là cầu thủ xuất sắc hơn hẳn Messi.Ông Jose Maria Del Nido cho rằng không nên so sánh Messi với Ronaldo, bởi sẽ thật khó có cầu thủ nào sánh được với ngôi sao người Argentina.Chủ tịch Del Nido khẳng định: "Thật sự là báng bổ nếu so sánh Ronaldo với Messi. Theo tôi, Ronaldo chỉ là một cầu thủ giỏi, còn Messi mới là cầu thủ giỏi nhất thế giới và chắc chắn cậu ấy sẽ vươn xa hơn nữa để trở thành người xuất sắc nhất trong những cầu thủ xuất sắc."/.