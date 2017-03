Michael Carrick muốn được kết thúc sự nghiệp tại M.U

Trong những ngày gần đây, giới chuyển nhượng xứ Sương mù rộ lên tin đồn tiền vệ của M.U, Michael Carrick là cái tên mà tân HLV trưởng của Aston Villa, Gerard Houiller rất muốn mang về trong kì CN mùa đông này để củng cố sức mạnh tuyến giữa của mình. Trước thông tin đó, Carrick đã lên tiếng khẳng định, mong ước của anh là được kết thúc sự nghiệp tại Old Trafford. Từng được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc của xứ Sương mù, nhưng rong thời điểm hiện tại, Michael Carrick đang có phong độ thi đấu không ổn định và phải đối mặt với nguy cơ đánh mất vị trí chính thức của mình tại đội hình 1 M.U. Dù bản hợp đồng với Man Utd còn thời hạn 2 năm nữa, nhưng thời gian gần đây nhiều tương lai của Carrick tại sân Old Trafford đã bị đặt một dấu hỏi lớn. Bất chấp điều đó, tiền vệ 29 tuổi vẫn một mực khẳng định tình yêu và mong muốn được gắn bó lâu dài với Nhà hát của những giấc mơ. “Tôi biết có nhiều tin đồn liên quan tới việc tôi rời khỏi sân Old Trafford trong kì CN mùa Hè vừa qua. Nhưng những câu chuyện đó không hề khiến tôi bận tâm”. “Trong đầu tôi chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩ sẽ rời Man Utd, dù chỉ là một giây. Chưa bao giờ. Và HLV trưởng cũng chưa từng đề cập với tôi về vấn đề này”. Carrick cho hay, anh vẫn khát khao được cống hiến và là một phần của Quỷ đỏ: “Man Utd là một nơi tuyệt vời. Tôi vẫn còn hợp đồng với Quỷ đỏ. Tôi hạnh phúc khi mình đóng góp một phấn sức lực cho thành công của đội bóng, và mong ước được khoác trên mình chiếc áo của Red Devils cho tới khi kết thúc sự nghiệp”. Theo Nhật Minh (Bongdaso)