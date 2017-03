Michael Owen muốn cống hiến nhiều hơn cho MU

Chuyển đến Man United vào mùa hè năm ngoái từ Newcastle United theo dạng chuyển nhượng tự do, Owen dường như vẫn chưa thể chứng minh được khả năng của mình tại câu lạc bộ chủ sân Old Trafford. Anh mới chỉ thi đấu được 12 trận cho MU và ghi được ba bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh.



Trả lời phỏng vấn trên tờ The Sun, tiền đạo này cho biết: "Hiện tôi đã 30 tuổi và tôi biết mình không đủ thể lực để có thể chơi trong tất cả các trận đấu của Manchester United. Tôi đã gặp khá nhiều chấn thương ở mùa giải trước và điều này làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của tôi."



"Tôi rất hạnh phúc khi được chơi trong màu áo của Manchester United, nơi tôi có cơ hội thi đấu cùng các cầu thủ hàng đầu thế giới. Tôi vẫn đang chăm chỉ luyện tập mỗi ngày để có thể lấy lại được phong độ thi đấu tốt nhất của mình. Tôi tin mình vẫn có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho MU trong ít nhất bốn mùa bóng nữa," Owen cho biết thêm.



Hiện tại, vị trí chính thức của Owen trên hàng công đang bị đe dọa bởi tân binh Javier Hernadez. Cầu thủ trẻ người Mexico đã có màn trình diễn xuất sắc trong những trận đấu gần đây của Manchester United./.

