Michal Nguyễn bất ngờ được gọi vào đội tuyển VN

Michael Nguyễn bất ngờ được gọi vào đội tuyển. Ảnh: Quang Minh

Danh sách cụ thể gồm có,thủ môn:Văn Hưng (SHB Đà Nẵng), Thanh Diệp (Đồng Nai), Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Vĩnh Lợi (Thanh Hóa); hậu vệ: Chí Công (Đồng Tâm Long An), Huy Cường (Than Quảng Ninh), Tiến Thành (Cần Thơ), Hoàng Quãng (SHB Đà Nẵng), Xuân Thành,Michal Nguyễn (Becamex Bình Dương); tiềnvệ: Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Thành Lương, Văn Quyết (Hà Nội T&T), Quốc Trung, Minh Châu (Hải Phòng), Trọng Hoàng (Becamex Bình Dương); tiền đạo: Công Vinh (Becamex Bình Dương), Hải Anh (Đồng Nai).

Trong danh sách này chỉ có hai tân binh lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia là thủ môn Văn Hưng (SHB Đà Nẵng) và tiền vệ Quốc Trung (Hải Phòng). Ba cầuthủ đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng,Bạc và Đồng 2014 là Thành Lương,Văn Quyết vàCông Vinh cùng được gọi tập trung.

Bất ngờ lớn nhất là việc ông Miura gọi vào đội tuyển trung vệ gốc CH CzechMichal Nguyễn - người thường xuyên ngồi ghế dự bị ở CLB Bình Dương. Một số nhà chuyên môn cho rằng, chiều cao lý tưởng (anh cao khoảng1m90) đã giúpMichael Nguyễn có tên trong danh sách đội tuyển.

Để chốt danh sách triệu tập đội tuyển, HLV Miura đã dự khán trận đấu cuối vùng 11 Toyota V-League 2015 giữa B.BìnhDương vàHải Phòng hôm 27-4 trên sân Gò Đậuđể chọn ra những cái tên cuối cùng. Sau khi công bố danh sách tập trung, Liên đoàn bóng đá VN (VFF) sẽ liên hệ với các đơn vị chủ quản để thông báo kế hoạch triệu tập các cầu thủ và trình danh sách triệp tập lên Tổng cục TDTT ra quyết định.

Theo thông báo từ VFF, đội tuyển VN sẽ tập trung vào ngày 5-5 tại Hà Nội cùng với lịch tập trung của đội tuyển U-23 VN chuẩn bị SEA Games 28. HLV Miura đề nghị LĐBĐVN cho đội tuyển VN lên đường sang Thái Lan vào ngày 21-5 để làm quen với thời tiết và sân bãi.

K.X-SH/TTO