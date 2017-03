Michal Nguyễn: Giấc mơ của bố, sự nghiệp của con

Michal Nguyễn trả lời phỏng vấn truyền thông CH Czech sau khi được khoác áo ĐTVN

CON PHẢI HƠN CHA

Ông Nguyễn Thích - bố của Michal rời quê Nghệ An từ năm 17 tuổi để đi “xuất khẩu lao động” sang Tiệp Khắc (trước đây). Chuyến xe lửa xẻ dọc 2 lục địa Á - Âu đưa ông đến thị trấn Litvinov. Tại vùng đất lạ, đồng lương kiếm được sau khi trừ đi phần lớn để gửi về Việt Nam cho gia đình chỉ đủ cho ông Nguyễn Thích chi tiêu dè xẻn. Để vơi nỗi nhớ nhà và rèn luyện sức khỏe, người đàn ông xứ Nghệ xin gia nhập một đội bóng nghiệp dư tại Litvinov.



Vào đội bóng này không khó, miễn là nộp lệ phí đầy đủ. Thế nên, ông Nguyễn Thích nhanh chóng được “kết nạp” sau khi bấm bụng đóng khoản tiền quy định. Ngặt nỗi, do thể hình người Việt nhỏ hơn hẳn “tây” nên ông Thích luôn ngồi dự bị. Sau vài ba bận đòi công bằng, ông được tạo cơ hội vào sân nhưng quả thực, sự thua thiệt về thể hình là quá lớn khiến ông nhiều lần trở thành… tội đồ. Bị mọi người chê cười, dù không bỏ đội nhưng ông Thích quyết nung nấu kế hoạch “đòi nợ”.

Ngoài bóng đá, Michal Nguyễn(33) còn có niềm đam mê với Rugby và Khúc côn cầu

Đời cha không được thì đời con, ông Thích dồn hết hy vọng vào cậu con trai Michal. Khi quý tử này mới biết chạy đã được bố dạy sút, tâng bóng và chẳng mấy chốc, nhóc Michal “thuộc hết bài”. Lên 6 tuổi, Michal được CLB Litvinov phát hiện và đưa vào danh sách các “mầm non” cần đầu tư mạnh để đợi bán cho “đầu nậu” FK Telipce. Đến năm 2001, khi 12 tuổi, Michal lại được FK Telipce bán cho “nhà thầu” lớn hơn là CLB Banik Most - đội bóng danh tiếng nhất vùng Usti nad Balem. Điều ấy khiến ông Thích hoan hỉ: “Con hơn cha là nhà có phúc!”.



Sau 3 năm tập ở U13, U14 và U15 của Banik Most, Michal được nhấc thẳng lên đội U19. Kể về kỷ lục của con trai, ông Thích không giấu được sự tự hào: “Tại Banik Most, Michal là cầu thủ duy nhất vừa vào đội U15 đã được nhấc lên đội U19 mà không phải trải qua các lứa U16, U17 và U18!”.



SUÝT BỎ BÓNG ĐÁ ĐỂ THEO... KHÚC CÔN CẦU!

Nhưng vào năm 2004, niềm vui của ông Thích lại bị Michal cho một “gáo nước lạnh”. Cậu thiếu niên gốc Việt tuyên bố: “Con thích chơi khúc côn cầu hơn bóng đá. Nếu chơi chuyên nghiệp, con sẽ chọn khúc côn cầu”.



Ông Thích ngã ngửa trước khẳng định của Michal và lập tức áp dụng kế hoạch “bàn tay sắt”, yêu cầu con trai quên ngay việc bỏ bóng đá để đi theo tiếng gọi của khúc côn cầu. Trước những lời khuyên “vừa mềm, vừa rắn”, Michal đành từ bỏ giấc mơ làm ngôi sao khúc côn cầu để chú tâm vào tập luyện tại đội U19 Banik Most.

Ông Thích chưa an tâm dù Michal đã hứa sẽ tập bóng đá chăm chỉ. Vì thế, ông thường xuyên giám sát lịch tập, sinh hoạt của con trai. Kể lại thời phải làm “HLV tại gia”, ông Thích nói: “Tôi cấm Michal không được la cà đi chơi sau giờ tập. Về nhà nghỉ ngơi giữ sức, nhất là hôm trước trận đấu!”.

Ông Nguyễn Thích hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Bao công sức của ông Thích cũng mang đến quả ngọt khi Michal được đôn lên đội 1 Banik Most từ mùa giải 2010/11. Nhưng chừng ấy chưa đủ để ông Thích hài lòng. Bởi trước đó, khi về thăm Việt Nam năm 2007, ông Thích tò mò muốn khám phá bóng đá quê nhà. Khi biết, giải vô địch châu Á (Asian Cup) đang diễn ra tại Mỹ Đình (Hà Nội), ông đã lặn lội từ Nghệ An ra xem. Trở về CH Czech sau khi chứng kiến bầu không khí cuồng nhiệt tại “thánh địa” của ĐT Việt Nam, ông đã tạo ra mơ ước mới cho Michal. Đó là: “Nếu có cơ hội thì hãy cố nắm lấy để biết nào là niềm tự hào khi được chơi bóng cho đội tuyển của quê hương!”.



Và như tất cả đã biết, lời gợi ý của HLV Mai Đức Chung hồi đầu năm 2012 đã được Michal và gia đình coi là cơ hội ngàn vàng để đưa sự nghiệp chơi bóng của trung vệ này lên một tầm cao mới. Xem đi, xem lại trận đấu của con trai trên sân Mỹ Đình ngày 6/2/2013 (gặp UAE), ông Thích mới dám tin đó không phải một giấc mơ.



Ông bố đa tài

Hiện tại, ông Nguyễn Thích đang là chủ một quán ăn Âu - Á tại thị trấn Most. Quán này là nguồn thu nhập chính với gia đình đông đúc của trung vệ Michal Nguyễn. Sau khi Michal về nước khoác áo ĐT Việt Nam, nhà hàng của gia đình anh được khá nhiều người tìm đến vì truyền thông CH Czech liên tục “quảng cáo” nơi này trong những phóng sự về Michal và chuyến hồi hương của anh.



Gia đình thể thao

Các thành viên trong gia đình Michal rất mê thể thao. Ông Nguyễn Thích từng chơi bóng nghiệp dư, còn 2/5 người con của ông cũng là VĐV chuyên nghiệp. Michal Nguyễn thành danh với bóng đá và chị gái của anh là Zaneta Nguyenova (sinh năm 1983 - ảnh) là VĐV tennis.

