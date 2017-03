Milanista làm loạn tại Madrid

Nguyên nhân của sự việc đáng tiếc kể trên là do một nhóm CĐV Milan đã đánh một cảnh sát sau khi bị nhắc nhở trên đường Rafael Salgado. Ngay lập tức, cảnh sát thủ đô Tây Ban Nha đã có mặt để bắt giữ nhóm CĐV quá khích nói trên. Tuy nhiên, do không đồng ý việc những người hương của mình bị bắt giữ, tất cả các Milanista có mặt tại khu vực gần đường Rafael Salgado đã lao vào để ngăn cản. Một cuộc chiến thực sự giữa các CĐV đến từ Italia và cảnh sát Madrid đã nổ ra ngay 20 phút trước khi bắt đầu trận đấu giữa Real và Milan. Theo báo cáo mới đây của lực lượng chức năng thành phố Madrid, đã có khoảng hơn 200 CĐV Milan tham gia vào cuộc ẩu đả nói trên và rất may là chỉ có 2 người bị thương. Sự việc này đã gióng lên một hồi cảnh báo về tình trạng bạo lực của các tín đồ túc cầu giáo. Trong loạt trận thuộc VL Euro 2012 mới đây giữa Italia và Serbia, một nhóm các CĐV đội khách đã tấn công cầu thủ và ném pháo sáng xuống sân khiến trận đấu phải bị hoãn. Sau đó, họ còn tấn công xe bus chở ĐT Serbia khiến thủ môn Vladimir Stojkovic đã phải nhập viện. Theo Dương Cưu (Bongdaso)