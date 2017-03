Milos Krasic trên đường gia nhập Chelsea

Bước vào mùa giải 2011-2012, tỉ phú người Nga Roman Abramovich đã rót số tiền lên tới 75 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng. Juan Mata, Romelu Lukaku, Oriol Romeo hay Raul Meireles đã gia nhập Stamford Bridge với tham vọng đưa Chelsea vươn tới thành công tại Premier League cũng như đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, đến thời điểm này, The Blues vẫn tỏ ra yếu thế tại Premier League so với 2 đội bóng thành Manchester. Thậm chí, sau trận thua 1-3 trước Aston Villa vừa qua, thầy trò Andre Villas-Boas đã bị đánh bật khỏi top 4. Bởi vậy, mục tiêu của chiến lược gia người Bồ vào thời điểm hiện tại chính là chiêu mộ thêm một số nhân tố mới. Trong khi thương vụ Luka Modric đi vào bế tắc thì bản hợp đồng mang tên Milos Krasic lại đang tiến triển khá thuận lợi. “BLĐ Juventus đã đồng ý để Krasic ra đi trong kì chuyển nhượng mùa Đông. Vào thời điểm này, Chelsea đang là đội bóng theo sát cậu ấy. Thương vụ này sẽ thành công nếu chúng tôi đạt được những thỏa thuận cơ bản”, Vlado Borozan – đại diện của Milos Krasic đã phát biểu. Hiện tại, Milos Krasic không có được phong độ tốt ở Juventus. Thậm chí, tiền vệ người Serbia còn không nằm trong kế hoạch của HLV Antonio Conte. Bởi vậy, khả năng rời Turin của anh trong tháng 1 là điều gần như chắc chắn. Vấn đề còn lại của bản hợp đồng này chỉ phụ thuộc vào đội bóng thành London. Nếu có được Milos Krasic, HLV Andre Villas-Boas sẽ có thêm những sự lựa chọn trong các bài tấn công bởi tiền vệ người Serbia được đánh giá cao bởi tốc độ, sự khéo léo, lối tấn công biên hiệu quả và khả năng kiến tạo khá tốt. Bản hợp đồng của Krasic với Juventus vẫn còn thời hạn tới mùa hè năm 2014. Để phá vỡ bản hợp đồng này, nhiều khả năng The Blues sẽ phải bỏ ra số tiền ở vào khoảng 12 triệu euro. Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)