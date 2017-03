Miura và ‘thiết quân luật’

Không phải đến bây giờ HLV Miura mới có những quy định cụ thể với báo chí để tránh phiền nhiễu không đáng có lẫn không mất thời gian cho nhiều câu hỏi rất cũ. Ngay từ AFF Cup, ông Miura chỉ trao đổi thẳng thắn với truyền thông trước và sau mỗi trận đấu, còn ở những buổi tập, ông thẳng thừng từ chối.

Lần này, ông Miura chỉ cho truyền thông tác nghiệp trong 15 phút trước các buổi tập và mỗi tuần tổ chức trao đổi với báo chí một lần. Các câu hỏi cũng được gửi cho bộ phận truyền thông VFF chọn lọc trước khi ông Miura trả lời. Tương tự, các cầu thủ không được phép tự tiện trao đổi với báo chí mà mỗi lần chỉ có hai cầu thủ trả lời phỏng vấn với những nội dung… có kiểm duyệt.

Cái cách “thiết quân luật” của ông Miura đối với báo chí có mặt lợi là không bị làm phiền, cũng có mặt hại khi thông tin thiếu cọ xát kiểm chứng. Tuy nhiên, sau gần một năm lăn lộn với bóng đá Việt Nam, ông thầy Nhật phần nào nhìn ra sự săm soi quá lớn của một bộ phận vào các cầu thủ trẻ của mình dễ khiến họ phân tâm và đánh mất sự tập trung.

Cả đội nghiêm túc trong những buổi tập đầu chuẩn bị cho chiến dịch U-23 châu Á. Ảnh: QUANG THẮNG

Có nhiều ý kiến mừng cho ông Miura ở đợt hội quân này có nhiều cầu thủ trẻ tài năng không gặp nhiều bàn cãi nhưng cũng có quan điểm cho rằng ông thiên vị khi gọi 1/3 quân số của một “lò” đào tạo.

Thực tế thì ông Miura có muốn tìm thêm những cầu thủ khác cũng khó vì mặt bằng đã cạn. Thêm vào đó, giới hạn của học trò ông trong đợt tập trung này là chỉ từ 22 tuổi trở lại do vòng chung kết U-23 châu Á khai diễn năm 2016 nhưng vòng loại thì thi đấu năm nay. Hơn nữa từ việc mời lên và việc có suất đá chính hay không lại phải qua một quá trình thử lửa ở thao trường rất khắc nghiệt.

Thêm vào đó, phong cách huấn luyện của ông Miura không thể và không giống thầy Guillaume của lứa U-19 HA Gia Lai. Ông thầy Nhật đã nói rõ rằng mình không dựa vào bộ khung U-19 để bắt các cầu thủ khác phải chơi theo mà tất cả buộc phải thích nghi với lối chơi do ông đưa ra. Đấy cũng là lý do Công Phượng thú nhận mình gặp khó khăn hơn khi phải thay đổi thói quen dưới thời thầy Nhật so với thầy Pháp nhưng sẽ nỗ lực vượt qua.

Cho nên 30 cầu thủ đội lần này buộc phải có một cuộc cạnh tranh sòng phẳng và lành mạnh để mong trụ lại trong danh sách đăng ký 23 người.