Modric vẫn chờ Chelsea

Tiền vệ Luka Modric vẫn đang hy vọng phía Tottenham sẽ chấp thuận lời đề nghị của Chelsea, qua đó cho phép anh chuyển tới khoác áo The Blues. “Tôi không muốn nói về chuyện đó, tôi đã nói những gì tôi nghĩ và nó chính xác là như vậy. Tôi đã nói rất nhiều điều và mọi thứ vẫn như vậy. Nhưng tôi vẫn sẽ quan sát và chờ đợi”, Modric chia sẻ với RTE Sport. Trước đó, Modric đã nhiều lần lên tiếng đòi rời Tottenham để chuyển tới đầu quân cho CLB Chelsea. Mặc dù vậy cả chủ tịch Daniel Levy và HLV Harry Redknapp của Spurs đều liên tục lên tiếng khẳng định Modric không phải để bán. Và cụ thể hóa lời nói bằng hành động, Tottenham cũng đã từ chối 2 lời đề nghị chính thức từ The Blues với giá trị lần lượt là 22 triệu bảng và 27 triệu bảng. Tuy nhiên, mới đây nhất The Blues đã gửi một lời đề nghị mới tới Tottenham. Theo đó Chelsea sẵn sàng gán thêm Benayoun + tiền để có tiền vệ người Croatia của Spurs. Trước diễn biến mới nhất này phía Tottenham vẫn chưa có phản ứng nào. Nên biết, đã có lần Spurs hét giá Modric tới tận 50 triệu bảng. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)