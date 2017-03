Mỗi năm ở Chelsea, Pep Guardiola đút túi 16 triệu bảng!

Pep và Abramovich

Vài qua tháng, Pep hơn 1 lần từ chối lời mời tới Stamford Bridge của Chelsea. Sau 4 năm rất nhiều thành công cùng Barca, Guardiola tỏ ra “thấm mệt” và đó chính là lý do ông không tiếp tục chỉ đạo đội bóng xứ Catalunya từ đầu mùa giải này, để nhường chỗ cho Tito Vilanova.



Quyết định chuyển tới Mỹ sinh sống là bằng chứng cho thấy Pep muốn nghỉ ngơi. Song, cũng chính HLV này thừa nhận thấy nhớ bóng đá và rất có thể sẽ tái xuất ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.



Theo báo chí Anh, cách đây ít lâu, Sir Alex đã “vi hành” tới Mỹ làm “thuyết khách” với mục đích đưa Pep tới Man United. Cũng trong thời gian này, chủ tịch Berlusconi của Milan cũng có những động thái nhằm kéo cựu HLV Barca về San Siro.

Di Matteo và Pep Guardiola mùa trước



Tuy nhiên, trong số những đội bóng muốn có Pep Guardiola, Chelsea là đội quyết liệt nhất. Có cảm giác kể từ khi Pep rời Nou Camp, người của Chelsea luôn “lẽo đẽo” theo sau chiến lược gia đại tài này.



Sau hai lần thất bại, mới đây Chelsea tiếp tục đặt vấn đề với Pep về một bản hợp đồng tại Stamford Bridge. Cụ thể, theo một nguồn tin từ báo chí Anh, Chelsea đã mời Pep mức lương 16 triệu bảng/năm. Nếu chấp thuận, chiến lược gia này sẽ trở thành HLV có mức thu nhập cao nhất thế giới, thậm chí hơn rất nhiều ngôi sao hàng đầu như Cris Ronaldo hay Leo Messi.



Thực ra, chẳng ai bất ngờ khi Chelsea “chơi trội” như thế. Từ lâu ông chủ Roman Abramovich đã “kết” Pep Guardiola. Tham vọng của tỷ phú người Nga không chỉ muốn tìm kiếm một chiến lược gia xuất sắc về dẫn dắt Chelsea, mà còn muốn có một người có triết lý bóng đá tấn công cống hiến.



Dù Di Matteo vừa giúp The Blues giành chức vô địch Champions League, danh hiệu còn thiếu duy nhất mà Abramovich thèm khát kể từ khi mua lại Chelsea từ Ken Bate năm 2003. Song, rõ ràng chiến lược gia người Italia vẫn chỉ là sự lựa chọn “bất đắc dĩ” mà thôi.



So với 2 lời mời trước đó, Chelsea đang tỏ rõ quyết tâm sau thất bại ngay tại sân nhà trước Man United. 16 triệu bảng/năm là một con số khổng lồ, nhưng nó vẫn còn nhỏ so với khát khao và tham vọng của ông chủ mê bóng đá: Roman Abramovich.



“Về Stamford Bridge nhé Pep!” thực sự là một lời mời hơn là một câu đề nghị.

Theo Hoài Đức (Bongdaplus)