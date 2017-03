“Mối tình” Wenger – Arsenal: Chia tay, hay ở lại trọn đời?

HLV Wenger - Ảnh: AP

"Tôi đang ở giai đoạn mà nếu tôi gia hạn hợp đồng, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ kết thúc sự nghiệp huấn luyện cấp CLB tại Arsenal", Wenger chia sẻ trên tờ The Observer.



"Còn nếu tôi muốn tìm kiếm một thách thức mới, thì tôi phải làm việc đó ngay thời điểm này. Mọi người đều biết, tôi từng nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các đội bóng khác. Đây là quyết định quan trọng mà tôi phải đưa ra. Nhưng về cơ bản, tôi chưa có khát vọng thay đổi CLB. Tôi vẫn còn một năm hợp đồng với Arsenal và chúng tôi có thể nghĩ đến việc gia hạn", chiến lược gia người Pháp khẳng định.



Trong khi đó liên quan đến "Pháo thủ", hậu vệ người Pháp Bacary Sagna tuyên bố rằng chỉ có chức vô địch Premier League mới là đủ đối với Arsenal trong mùa giải này.



Sagna cho biết trên tờ Mirror của Anh: “Kết thúc mùa bóng trong top 4 là không đủ với Arsenal. Cho dù có đứng ở vị trí thứ hai, hay thứ ba cũng vậy. Chỉ có chức vô địch mới khiến chúng tôi cảm thấy thỏa mãn. Tôi sẽ không thể cảm thấy vui khi chơi trận chung kết World Cup nếu như đội bóng của tôi thất bại. Kể từ khi tới Arsenal, chúng tôi đã có khả năng để đoạt một danh hiệu nào đó. Nhưng chúng tôi chỉ đến gần mà chưa thể đoạt được nó và tôi cảm thấy chán ngấy với việc đó. Tôi muốn chiến thắng một danh hiệu”.



Mùa giải năm ngoái, trước khi Robin van Persie dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài ngày, có thời điểm Arsenal xếp ở vị trí thứ hai với 2 điểm ít hơn Chelsea, nhưng khi kết thúc mùa bóng, họ tụt xuống thứ 3. Sagna cho rằng việc Arsenal không giành chiến thắng ở những trận đấu quan trọng đã dẫn đến một mùa bóng thất bại.



“Mọi người đều biết chúng tôi có thể chơi bóng đá đẹp nhưng như thế là chưa đủ. Chúng tôi muốn giành được một cái gì đó. Mùa giải trước, chúng tôi đã đánh mất một số điểm điên rồ. Tôi không biết điều gì đã xảy ra nhưng chúng tôi đã đánh mất điểm và đó là lý do tại sao chúng tôi không thể vô địch. Arsenal không thể thắng trong những trận đấu quan trọng. Mỗi khi gặp các đội bóng lớn, chúng tôi đều không đạt được số điểm tối đa và đó là lý do tại sao họ xếp trên chúng tôi. Chúng tôi cần phải thi đấu tập trung cho tới phút cuối. Đó là vấn đề về tinh thần thi đấu. Chúng tôi biết mình có thể chơi bóng như các đội bóng lớn khác và họ không hay hơn chúng tôi, nhưng vấn đề là tinh thần của họ mạnh mẽ hơn chúng tôi”, Sagna chỉ ra vấn đề của Arsenal.