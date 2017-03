“Một chút Messi” + “Một chút Xavi” = “Sao” trẻ M.U

Dù mới 15 tuổi, nhưng Mats Moller Daehli đã nổi lên như một tài năng trẻ xuất sắc nhất châu Âu so với các cầu thủ cùng lứa. Hiện Daehli đang thuộc nbiên chế CLB Stabaek nhưng mới đây giữa anh và Man Utd đã đạt được những thoả thuận hợp đồng và không có gì thay đổi thì Daehli sẽ chính thức chuyển tới Nhà hát vào đầu tháng 1 tới. Với phong độ thi đấu nổi bật, thời gian qua cả Bayern Munich, Ajax và một số CLB tại Premier League đều đưa Mats Moller Daehli vào tầm ngắm nhưng Quỷ đỏ đã nhanh chân hơn các đối thủ của mình. Được biết, trước khi chính thức được Quỷ đỏ đề nghị kí hợp đồng, tài năng trẻ người Na Uy đã phải trải qua 5 lần thử thách tại Manchester. Vì chưa đủ tuổi để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nên phía M.U sẽ không phải trả bất kì khoảng tiền chuyển nhượng nào để mua đứt Mats Moller Daehli. Tuy nhiên, Red Devils đồng ý trả cho Stabaek, CLB chủ quản hiện thời của Daehli, khoản tiền trị giá 10.000 euro mỗi năm cho tới khi cầu thủ này kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số. Ngoài ra, Quỷ đỏ cũng sẽ có những đóng góp tài chính nhất định cho học viện đào tạo tài năng trẻ của Stabaek. Phát biểu với báo giới, HLV đội trẻ Stabaek, ông Morten Tveit - người trực tiếp huấn luyện Mats Moller Daehli dành cực kì nhiều lời khen ngợi cho khả năng của cầu thủ 15 tuổi: “Tôi cho rằng trong tương lai Daehli sẽ có được vị trí vững chắc trong đội hình chính của Man Utd và tôi tin rằng các HLV của sân Old Trafford cũng sẽ có cùng quan điểm với mình”. “Mats là một trong những tài năng nổi trội nhất tại châu Âu so với những cầu thủ cùng lứa của mình. Tôi đã xem rất nhiều tài năng trẻ cùng tuổi với cậu ấy thi đấu, và tôi có thể hoàn toàn tự tin vào kết luận của mình”. HLV Morten Tveit thậm chí còn so sánh Daehli với Messi và Xavi, hai trong số những ngôi sao đẳng cấp của làng túc cầu thế giới: “Cậu ấy có thể chơi bên cánh trái, cánh phải hoặc như một tiền đạo. Daehli có một chút của Messi và một chút của Xavi”. “Mats Moller có tất cả những phẩm chất cần thiết để có thể trở thành một tài năng xuất chúng. Điều duy nhất cậu ấy cấn cản thiện đó chính là sức mạnh thể lực. Nhưng Daehli mới có 15 tuổi và đang trong quá trình phát triển”. Được biết, cựu tiền đạo M.U, Ole Gunnar Solskjaer chính là người đã có tác động rất lớn giúp Quỷ đỏ giành được chữ kí của tài năng trẻ này trước sự săn đuổi quyết liệt của các đối thủ khác. Theo Nhật Minh (VNE)