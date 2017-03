Một đội U-23 hai nhiệm vụ

Đội sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày hôm nay (24-2). Thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ có những trận cọ xát và thử nghiệm quan trọng gồm giao hữu gặp đội Olympic Indonesia vào ngày 9-3 tại Hà Nội, giao hữu gặp đội Olympic Uzbekistan vào ngày 14-3 tại sân Thống Nhất và giao hữu với Olympic Thái Lan tại Bangkok ngày 22-3.





Đồ họa: BB

Ngày 23-2, đội U-23 Việt Nam sẽ sang Malaysia dự vòng loại U-23 châu Á 2016 bảng I cùng với các đối thủ Nhật Bản, Malaysia và Macao. Bảng này lấy đội đầu bảng vào thẳng vòng chung kết còn đội nhì bảng sẽ cạnh tranh năm suất đi tiếp dành 10 đội của 10 bảng đấu.

Sau đó các cầu thủ sẽ trở về tham dự V-League trước khi tập trung trở lại chuẩn bị SEA Games 28 với thành phần đội U-23 có bổ sung và điều chỉnh.

Danh sách đội U-23 Việt Nam tập trung đợt 1 ngày 24-2

HLV trưởng: Toshiya Miura

Các trợ lý: Lê Tuấn Long (Hà Nội), Trần Công Minh (Đồng Tháp), Nguyễn Quốc Tuấn (Gia Lai).

Thủ môn (5): Nguyễn Hoài Anh (Quảng Ninh), Đặng Ngọc Tuấn (An Giang), Phạm Văn Phong (Đồng Nai), Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T).

Hậu vệ (9): Lê Đức Lương (HAGL), Trần Phước Thọ (Long An), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Phạm Hoàng Lâm (Long An), Bùi Tiền Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (SLNA), Lê Cao Hoài An (Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Lê Văn Sơn (HAGL).

Tiền vệ (10): Huỳnh Tấn Tài (Long An), Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Hồ Văn Thắng (SHB Đà Nẵng), Lương Xuân Trường (HA GL), Nguyễn Tuấn Anh (HA GL), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội T&T), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL).

Tiền đạo (6): Hồ Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Hồ Phúc Tịnh (SLNA). PV

NG.HUY