Một loạt trọng tài V-League bị treo còi

Trước tình trạng trọng tài thiếu kiên quyết với những pha bóng bạo lực trên sân cỏ, Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng yêu cầu chấn chỉnh công tác trọng tài. Theo ông Lê Hùng Dũng, Ban trọng tài cần dừng sử dụng những trọng tài bị các đội bóng phản ứng quá nhiều trong thời gian qua.

Trọng tài Phùng Quốc Quân cùng các trợ lý trong trận SLNA - An Giang không được mời tiếp tục làm nhiệm vụ. Ảnh: Đức Đồng.

Tổ trọng tài bắt trận SLNA - An Giang nằm trong số những người đầu tiên chịu ảnh hưởng. Trong tình huống cầu thủ Nguyễn Anh Hùng bị Trần Đình Đồng đạp gãy chân, trọng tài Phùng Quốc Quân chỉ rút thẻ vàng đối với cầu thủ SLNA thay vì thẻ đỏ. Khi đó, các cầu thủ An Giang lao vào trợ giúp Anh Hùng và đề nghị phạt nặng cầu thủ Đình Đồng còn bị trọng tài Quốc Quân dọa phạt thẻ. Trọng tài Phùng Quốc Quân bị đánh giá là thiếu nhạy cảm trong pha bóng nghiêm trọng này. Sau trận đấu, HLV trưởng An Giang Nhan Thiện Nhân dùng từ “dã man” để nói về tổ trọng tài Phùng Quốc Quân.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Như Phong đứng ở góc quan sát thuận lợi trong tình huống Đình Đồng tung hai chân đạp vào Anh Hùng nhưng không căng cờ và hỗ trợ thông tin cho trọng tài Quốc Quân nên cũng bị trách nhiệm liên đới. Theo mô tả của Nguyễn Anh Hùng, những người bên cạnh có thể nghe thấy tiếng “rắc” khi chân anh bị gãy sau cú đạp của Đình Đồng.

Trong ngày 4/3, Ban tổ chức giải và Ban trọng tài sẽ họp lại để xem xét chi tiết vụ việc này trước khi đưa ra thời hạn treo còi với các trọng tài liên quan. Riêng trợ lý trọng tài Trần Thanh Liêm đã bị treo còi đến hết lượt đi vì công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của SLNA giúp đội này giành chiến thắng 1-0 trước An Giang.

Ngoài ra, trọng tài Nguyễn Văn Kiên bắt trận Hải Phòng - Đà Nẵng cũng nằm trong số những người không được mời cầm còi những vòng tới. Trong trận Hải Phòng - Đà Nẵng, trọng tài này tỏ ra thiếu kiên quyết với những lỗi thô bạo của các cầu thủ, nhất là đội chủ nhà.

Theo tố cáo của HLV Huỳnh Đức, có ít nhất hai tình huống tiền đạo Fagan của đội chủ nhà tấn công vào mặt cầu thủ Bojan và Valentic của đội khách nhưng không có thẻ đỏ nào được rút ra. Ngoài ra, trung vệ Tiến Thành (Hải Phòng) chỉ phải nhận một thẻ vàng dù vào bóng như đánh võ trong 6-7 tình huống. HLV Huỳnh Đức sau đó đề nghị trọng tài thứ tư Nguyễn Trung Kiên B cho Đà Nẵng được thua luôn để cầu thủ đỡ bị chấn thương.

