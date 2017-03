Mou “cười nhạo” Real của Ancelotti

Hai thất bại liên tiếp trong giai đoạn quan trọng đã đánh văng đội bóng Hoàng gia khỏi ngôi đầu và rơi xuống vị trí thứ 3, sau Barca và kém 2 điểm. Một đón giáng đau vì chỉ 4 ngày trước đó, thầy trò Ancelotti còn nắm lợi thế hơn 4 điểm so với đối thủ.

Mou: Tưởng gì, Real hiện nay sao bằng thời của mình!



Jose Mourinho khi được về đội chủ sân Bernabeu, nơi ghi lại một mùa giải cuối cùng đầy sóng gió của ông trong 3 năm tại vị trước khi “đào thoát” để trở lại Chelsea, đã tỏ ra thất vọng. Cũng xin nói thêm rằng, cuộc trò chuỵên diễn ra trước khi Real thua sốc Sevilla 1-2, nếu không, thầy trò Ancelotti sẽ còn bị chê tơi bời hơn.

Theo Mou, đúng ra trong bối cảnh Barca suy giảm sức mạnh so với thời kỳ đỉnh cao, Real Madrid phải tạo được lợi thế đáng kể hơn, thay vì 4 và bịt rút ngắn còn 1 sau khi thua El Clasico (thực tế giờ kém 2).

“Tôi có một chút ngạc nhiên. Tôi đã hi vọng Madrid làm được nhiều hơn, tạo được lợi thế cách biệt xa hơn, do năm nay, Barca mất điểm nhiều hơn hẳn so với 3 mùa giải trước”, Mou cho biết.

Ông nhìn nhận thêm: “Tại giải Anh, hiện có 4 đội cạnh tranh chức vô địch, trong khi La Liga là 3 nhưng cách biệt chỉ có vỏn vẹn 2 điểm. Atletico Madrid là ‘con nhà nghèo” so với Barca và Real nhưng đang làm một công việc rất tuyệt vời. Mọi người thường thấy La Liga chỉ là cuộc chiến tay đôi giữa Barca – Real, nay có thêm Atletico, điều đó thật đáng mừng”.

Theo L.H (VNN)