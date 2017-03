Mou dùng từ chợ búa chửi cầu thủ Real

Tờ Mundo vừa tiết lộ những thông tin gây sốc về HLV người Bồ lúc còn nắm Real Madrid qua việc trích dẫn một phần nội dung trong cuốn sách “The Special One: The Dark Side of Jose Mourinho” vừa được phát hành bởi Times.

Mou có những năm tháng đầy bão táp với Real



Nguồn tin trên kể lại câu chuyện đáng chú ý xảy ra sau một lần đụng độ với Barca, Mou bước vào phòng thay đồ với vẻ mặt đầy đằng đằng sát khí và trút cơn thịnh nộ lên cầu thủ.

Ông chửi các cầu thủ chẳng ra gì vì cho rằng chính họ đã lộ những chuyện trong nội bộ cho truyền thông: “Các anh là những kẻ phản bội. Tôi đã yêu cầu mọi người không được nói bất cứ điều gì trên điện thoại nhưng tất cả đã phản bội tôi, điều đó cho thấy các anh không thuộc đội bóng của tôi. Đồ con hoang”.

Người đặc biệt sau đó tiếp tục chửi với những lời tục tĩu trước khi chỉ tay vào Esteban Granero và nói tiền về này “ở đây tôi chỉ có người bạn duy nhất này. Nhưng giờ tôi cũng không còn có thể tin tưởng được nữa. Các anh là đội bóng dối trá nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi”.

Sau đó Mou còn mở chiến dịch tìm “kẻ phản bội’ bằng cách kiểm tra hồ sơ – danh sách các cuộc gọi và nhận trên điện thoại của cầu thủ nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được gì.

Mou căm Casillas và Casillas cũng rất phẫn Mou

Một vấn đề khác mà Mou cũng rất ghét ở các cầu thủ của mình là ‘kết thân” với cầu thủ Barca. Ông cho rằng, lứa cầu thủ như Puyol, Busquets, Pique, Xavi,… được đào tạo một cách rất khác so với những Casillas, Ramos, Arbeloa… Vậy nên, “Sẽ thật là sai lầm nếu các anh kết thân với cầu thủ Barca. Nếu bất kỳ ai đứng ngoài kế hoạch của tôi tức là anh đang quay lưng lại với đồng đội và tôi”.

Trong thời gian 3 năm trị vì ở Madrid, Mou đã có mùa giải cuối bão táp với căng thẳng với báo giới TBN cũng như mâu thuẫn trầm trọng với các cầu thủ trụ cột tại đây như Casillas, Ramos. Thậm chí đến giai đoạn cuối đúng như cuốn sách tiết lộ, Mou chẳng có tin ai và chẳng còn xem ai là bạn!

Theo L.H (VNN)