Mourinho biến Old Trafford thành “sân khấu của ác mộng”

Hiện Liverpool đang thứ nhì trên bảng tổng sắp với 44 điểm còn MU thì đứng thứ sáu với 39 điểm. Trước trận cầu đinh này, Ban thể thao Reuters liệt kê ra năm trận cầu kinh điển của hai “đoàn quân đỏ” - một là “Quỷ đỏ” và một là “The Reds”.



+ Chung kết FA Cup, tháng 5-1977 (MU- Liverpool 2-1):

Lần đó The Reds đã nuôi tham vọng là CLB Anh đầu tiên hoàn thành cú ăn ba của mùa giải. Tuy nhiên tham vọng của Liverpool bị phá sản chóng vánh. Cả ba bàn thắng của hai đội thực hiện chỉ trong vòng năm phút ở đầu hiệp 2. Những tác giả bàn thắng là Jimmy Greenhoff, Jimmy Case và Stuard Pearson.



Những cuộc chạm trán giữa MU và The Reds luôn nóng.

+ Chung kết League Cup, tháng 3-1983 (MU- Liverpool 1-2):

Ngay đầu những năm 1980, Liverpool đã hoàn thành cú ăn ba League Cup trong ba năm liền khi The Reds đối đầu với “Quỷ đỏ” tại sân Wembley huyền thoại. Đó là trận chung kết cuối cùng của huyền thoại Bob Paisley, Liverpool khởi đầu rất tệ nhưng sau đó thì họ tăng tốc và thành công.

Norman Whiteside trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử chung kết League Cup khi anh mới 17 tuổi 323 ngày giúp MU phá thế cân bằng vượt lên dẫn. Nhưng rõ ràng một kỷ lục buồn cho “Quỷ đỏ” khi sau đó Alan Kennedy và Ronnie Whelan giúp Liverpool lội ngược dòng ngoạn mục thắng lại 2-1 chung cuộc.



Người hâm mộ sẽ được thưởng thức trận cầu đinh cuối tuần này.

+ Trận đấu tháng 1-1994 (MU-Liverpool 3-3):

Đó là trận đấu diễn ra trên sân Anfield nhưng MU của Sir Alex được đánh giá cao hơn đội của Graeme Souness. Trận đấu tưởng chừng như ngã ngũ quá sớm cho The Reds khi trong vòng 24 phút “Quỷ đỏ” ba lần chọc thủng lưới đối phương do công Steve Bruce, Ryan Giggs và Dennis Irwin. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại thì phía Liverpool cũng kịp có hai bàn thắng rút ngắn do công Nigel Clough đưa Liverpool trở lại cuộc rượt đuổi và hứa hẹn một hiệp 2 bùng nổ. Và cuối cùng khi trận đấu còn 11 phút nữa kết thúc thì Neil Ruddock đã có pha đánh đầu hạ gục huyền thoại Đan Mạch Peter Schmeichel san bằng tỉ số 3-3.

+ Trận đấu tháng 3-2009 (MU-Liverpool 1-4):

Lúc đó The Reds do Rafa Benitez dẫn dắt. Ở giải nội địa thì MU vẫn là một đối thủ “quá xương” với Liverpool. Rafa quyết “làm thịt” MU của ngài Alex đầy cao ngạo. Thật vậy những Steven Gerrard và Fernando Torres đã giúp The Reds đánh bại “Quỷ đỏ” 4-1.

+ Trận đấu tháng 3-2014: (MU- Liverpool 0-3):

Liverpool thời đó thi đấu dưới sự dẫn dắt của Rogers Brendan vừa trải qua hai trận thua liền trên sân nhà ở các giải nội địa trước MU. Năm đó cũng là “kỷ nguyên” mà tay săn bàn Nam Mỹ, Uruguay Luis Suarez chơi hay nhất khi đá ở Anh. Dưới sự dẫn dắt và truyền cảm hứng của tiền đạo Barcelona ngày hôm nay, Liverpool đã đánh bại MU đến 3-0.

MU cũng bắt đầu sụp đổ và chìm dần dưới tay David Moyes khi Sir Alex về hưu.