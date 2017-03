Mourinho bỏ lễ trao QBV để đi xem con trai đá bóng

Tuy nhiên, theo đoạn video mà tờ AS ghi lại được, vào cùng thời điểm diễn ra lễ trao giải Quả bóng vàng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bí mật đến thăm cậu con trai 12 tuổi Jose Mario chơi bóng ở ngoại ô Madrid.



Cũng theo tờ AS, Mourinho đi cùng hai người vệ sĩ của mình và nhiệm vụ chính của 2 người này ngăn cản các phương tiện truyền thông tiếp cận.



Trước đó, báo chí Madrid đưa tin Mourinho không muốn dự đêm Gala vì ông biết chắc mình sẽ không thắng được huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha Vicente del Bosque ở cuộc bình chọn HLV xuất sắc nhất trong năm.



Bên cạnh đó, "Người đặc biệt" không muốn đi cùng chuyến bay tới Thụy Sĩ với Iker Casillas và Sergio Ramos do những mâu thuẫn trong thời gian qua.



Năm ngoái, Mourinho cũng không dự lễ trao giải Quả bóng Vàng vì lý do tương tự, khi giải HLV xuất sắc nhất được trao cho Pep Guardiola./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)