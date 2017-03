Mourinho bực tức vì trọng tài không đuổi Messi

Real Madrid đã vượt lên dẫn trước, nhưng họ vẫn thua ngược 1-3 trước một Barcelona thi đấu quá bản lĩnh. Trong suốt trận đấu, gần như Mourinho đứng ngồi không yên và khuôn mặt Mourinho không giấu nổi sự thất vọng vì đội nhà bại trận ngay trên sân nhà.



Về tình huống gây tranh cãi khi Messi không phải nhận thẻ vàng vì chơi thô bạo với Xabi Alonso, Mourinho tỏ ra đầy hậm hực: “Đó là pha phạm lỗi rõ ràng, nhưng rút thẻ hay không là quyền của trọng tài.



Đáng tiếc, quyết định sau đó không thực sự công bằng với Real Madrid. Tôi không muốn chỉ trích bất kỳ ai vì không xem rõ được tình huống đó như xem truyền hình. Nhưng sự nương tay của trọng tài Fernandez Borbalan không hề có lợi cho chúng tôi. Trận đấu đã có thể rẽ theo hướng khác”.



Ở trong hiệp 1, Messi đã phải nhận một thẻ vàng do phản ứng trọng tài khi không phạt thẻ Pepe vì tắc bóng thô bạo với Alexis Sanchez. Sau đó, Messi chơi xấu Xabi Alonso ở phút 43 nhưng trọng tài người Sevilla đã không rút thẻ, quyết định khiến Mourinho không cảm thấy hài lòng.







Tình huống Messi phạm lỗi với Xabi Alonso



Đánh giá về trận đấu này, Jose Mourinho cho biết: “Tôi thực sự thất vọng. Real Madrid đã có lợi thế, nhưng chúng tôi không thể tận dụng cơ hội. Bóng đá là một cuộc chơi và đội thiếu may mắn hơn sẽ thất bại. Khi tỷ số đang là 1-0, nếu C. Ronaldo tận dụng tốt cơ hội thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác.Bàn thắng thứ hai của Barcelona thực sự có dấu ấu may mắn và nếu Ronaldo không đánh đầu ra ngoài ở phút 65, tỷ số đã là 2-2, mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra. Thất bại 1-3 này hoàn toàn khó nuốt trôi với Real Madrid. Chúng tôi đã toàn thắng những trận đấu trước, nhưng lại thiếu may mắn khi đối đầu Barcelona. Chính tâm lý muốn thắng trên sân nhà khiến Real Madrid bị sức ép và chơi không đúng sức”.Sau trận đấu, Mourinho cũng có cử chỉ đẹp là bắt tay người trợ lý Tito Vilanova, hành động xóa bỏ hiềm khích giữa hai người cách đây 4 tháng. “Người đặc biệt” cũng không trách móc Ronaldo, Higuain bỏ lỡ cơ hội đẹp hay Oezil chơi mờ nhạt, mà nhìn nhận thất bại này là một phần của bóng đá.Theo Kim Anh (AS, Dân trí)