Mourinho chỉ ra 5 sai lầm chết người của học trò

Huấn luyện viên Jose Mourinho. (Nguồn: Getty)

Nhiều lỗi về sự mất tập trung



Huấn luyện viên người Your browser may not support display of this image. Bồ Đào Nha nhận xét những bàn thua mà đội bóng hoàng gia hứng chịu trên sân Santiago Bernabeu không phải do các cầu thủ phòng thủ kém hoặc mắc sai lầm chiến thuật về lỗi vị trí mà phần lớn do thiếu tập trung, nhất là ở những phút đầu của các trận đấu trên sân nhà, nơi đội bóng thường vào sân với tinh thần khá “thoải mái”.



Thiếu sự quyết liệt trong việc gây áp lực lên đối thủ



“Người đặc biệt” cũng cho rằng trong các trận trên sân nhà, đội bóng áo trắng gây áp lực không đủ mạnh lên đối thủ. Chính vì thế ông đã chúc mừng các cầu thủ sau trận gặp Getafe: “Nếu chúng ta chơi với sự quyết liệt và tập trung như thế này, rất khó ai có thể chiến thắng chúng ta”.



Mourinho cho rằng Real Madrid thường chơi quyết liệt khi rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng lại không duy trì điều đó trong các trận trên sân Bernabeu vì tin rằng cuối cùng mình cũng sẽ lội ngược dòng thành công nhờ chất lượng và khả năng ghi bàn của hàng công.



Hai hậu vệ cánh cùng dâng lên một lúc



Một trong những điều mà Mourinho không thích là cầu cầu thủ nhiều khi phạm lỗi kỹ thuật, như trận đấu với Levante. Trong trận này cả Coentrao và Arbeloa nhiều lần cùng dâng cao một lúc để hàng thủ chỉ còn Ramos và Arbeloa, một điều rất nguy hiểm khi gặp phản công chớp nhoáng.



Lỗi vị trí khi bị sút phạt bóng chết



Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cũng nhiều lần phê bình các học trò đứng sai vị trí trong khi đối phương thực hiện những quả sút phạt góc hoặc sút phạt bóng chết ở hai bên cánh, một khuyết điểm nhiều lần dẫn đến việc Madrid bị thủng lưới.



Tuyến giữa chưa bao sân tốt



Theo Mourinho, một trong những lỗi khác của Madrid là nhiều cầu thủ ở tuyến giữa chưa thực hiện tốt công việc phòng thủ. Khi các cầu thủ chạy cánh tham gia tấn công, ngay lập tức cầu cầu thủ ở giữa cần bao quát luôn vị trí vừa bị bỏ trống trong trường hợp bị mất bóng. Các bộ đội bên trong như Di Maria-Arbeloa hay Cristian-Marcelo cũng cần thực hiện như vậy./.

Theo Bảo Vân Nhi (Vietnam+)