Mourinho chờ Man United

Mendes đã có mặt tại Manchester để đàm phán về bản hợp đồng mới cho tiền vệ Nani của Man United. Và trong bữa ăn trưa cùng cầu thủ người Bồ Đào Nha nhân dịp anh nhận được bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm từ đội chủ sân Old Trafford tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố, Mendes tiết lộ, Mourinho sẽ từ chối những đề nghị của Liverpool và Man City trong mùa hè này.



"Tôi nghĩ Jose sẽ ở lại Inter Milan", Mendes nói. "Ông ấy vẫn còn 3 năm hợp đồng và điều quan trọng là ông ấy đang cảm thấy rất ổn với cuộc sống, công việc tại đây. Ai cũng biết Jose yêu bóng đá Anh và tôi nghĩ bóng đá Anh cũng yêu ông ấy nhưng vào lúc này, ông ấy chưa có kế hoạch rời Serie A".



Đây sẽ là một tin buồn cho những ông chủ Abu Dhabi của Man City bởi họ sẵn sàng chấm dứt hợp đồng với Roberto Mancini và đưa Mourinho trở lại Premier League. Tuy nhiên, thất vọng hơn cả cho CLB vùng Eastlands là nếu Mourinho tới Manchester trong tương lai, ông sẽ không đến City of Manchester mà là Old Trafford. Rất đơn giản, Mourinho muốn dẫn dắt Man United vào thời điểm Alex Ferguson giải nghệ, ngay cả khi ông nhận được đề nghị từ Barcelona và Real Madrid.

Theo Thể thao Việt Nam