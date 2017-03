Mourinho công khai "chỉ trích" M.U trước đại chiến

Huấn luyện viên Jose Mourinho. (Nguồn: ACTION IMAGES)

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Chelsea đã 2 lần đánh tiếng hỏi mua R10 nhưng Man Utd nhất định không bán. Tuy nhiên, Mourinho đã tuyên bố “sẽ theo đuổi Rooney đến cùng” và khẳng định tiếp tục hỏi mua lần thứ 3 sau trận đấu tại Old Trafford.



Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho hay: "Chuyện các đội bóng cùng giải đấu mua cầu thủ của nhau chẳng có gì to tát. Nếu bạn nhìn sang Italy, chuyện này xảy ra ở mỗi mùa giải. Các câu lạc bộ có thể bán các cầu thủ của họ từ AC Milan đến Inter Milan, từ Roma sang Juventus, từ Juventus đến Inter. Bạn thấy Filippo Inzaghi chứ, anh đã chơi cho cả Juventus, Milan lẫn Inter. Andrea Pirlo cũng là một trường hợp tương tự."



"Tôi không hiểu sao chuyện này lại hiếm xảy ra ở giải đấu được coi là hấp dẫn nhất hành tinh như Premier League. Chính sự lo ngại trên đã làm thị trường chuyển nhượng suy yếu. Các câu lạc bộ luôn muốn tăng cường đội hình trong mỗi kỳ chuyển nhượng và Chelsea cũng không phải ngoại lệ. Chelsea đang có một vài vấn đề với hàng tiền đạo và chúng tôi cần một chân sút đẳng cấp."



"Nếu hành động trên tiếp tục tái diễn, các cầu thủ sẽ buộc phải ra nước ngoài thi đấu. Liệu khi đó Premier League có còn giữ được tính cạnh tranh và hấp dẫn. Còn nhớ, chúng tôi từng bán Gallas cho Arsenal bởi cậu ấy muốn ra đi do không có được vị trí chính thức. Trong khi đó, Arjen Robben bày tỏ muốn tới chơi cho Real và chúng tôi đã chiều theo ý của cậu ấy. Cách tốt nhất trong trường hợp trên là đừng níu giữ những người không còn thiết tha với câu lạc bộ" - cựu huấn luyện viên của Real cho biết thêm./.

David Moyes quyết giữ cậu học trò Rooney. (Nguồn: Getty)

Theo Huy Đồng (Vietnam+)