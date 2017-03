Mourinho “dẫn trước” Guardiola 3 bàn

Mourinho đang “dẫn trước” Guardiola về số bàn thắng ghi được - Ảnh Getty

Nhưng theo một con số thống kê mới đây mà tờ Marca công bố, số bàn thắng mà Real Madrid ghi được tính trong cả mùa trước cộng với giai đoạn đầu mùa này trên mọi mặt trận nhiều hơn 3 bàn so với Barca. Cụ thể, Real Madrid của Mourinho đã ghi được 191 bàn ở Liga, Champions League, Cúp Nhà vua và Siêu Cúp TBN trong khi con số này của Barca là 188.

Sở dĩ Real Madrid nhỉnh hơn Barca về số bàn thắng ghi được xuất phát từ phong độ tuyệt vời mà hàng công của đội bóng áo Trắng đã và đang thể hiện trong mùa giải này. Sau 14 trận đấu chính thức mùa này bao gồm 9 ở Liga, 3 ở Champions League và 2 ở Siêu Cúp TBN, các chân sút của Real Madrid đã ghi được tổng cộng 43 bàn, nhiều hơn 2 so với Barca. Tính riêng ở Liga, Madrid đang là đội có hàng công mạnh nhất với 31 bàn, so với 27 của Barca. Mùa trước, Madrid cũng là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Liga với 102 bàn, so với 95 của đội vô địch Barca.

Kỷ lục về số bàn thắng được ghi trong một mùa giải ở Liga hiện đang thuộc về chính Real Madrid, với 107 bàn ghi được ở mùa 1989-1990 dưới sự dẫn dắt của John Toshack. Nhưng khi đó, sau 9 vòng hàng công của Madrid với Hugo Sanchez, Michel, Butragueno, và Martin Vazquez cũng chỉ ghi được 24 bàn, kém tới 7 bàn so với Madrid của Mourinho hiện tại. Chính vì vậy, khả năng những Ronaldo, Benzema, Kaka, và Higuain phá vỡ kỷ lục ghi bàn của các bậc tiền bối là hoàn toàn khả thi.



Theo Vũ Mạnh (TT&VH Online)