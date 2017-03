Mourinho: Đánh bại M.U chẳng có gì đặc biệt

Jose Mourinho

Giữa tuần trước Jose Mourinho đã dẫn dắt Real Madrid lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 2-1 ngay tại sân Old Trafford, qua đó giành vé vào tứ kết Champions Leageu đầy ấn tượng.



Tuy nhiên, trận thắng của Bầy kền kền bị “vấy bẩn” bởi thẻ đỏ có phần nặng tay của trọng tài Cakir khi đuổi Nani sau một pha vào bóng với Arbeloa. Sau trận dư luận cho rằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thắng “may mắn” và chính Mourinho cũng thừa nhận M.U là đội chơi hay hơn.



Song, chiến lược gia người Bồ cũng phủ nhận rằng Real chỉ chờ vào may mắn mới có thể đi tiếp. Phát biểu trước báo giới, Jose Mourinho khẳng định, trận thắng M.U cách đây một tuần chẳng có gì đặc biệt.



“Đó là một tuần xuất sắc nhất khi chúng tôi đã giành chiến thắng ở 3 trận đấu lớn. Nhưng tôi từng có những chiến thắng lớn hơn và vĩ đại hơn nhiều thế”, Mourinho chia sẻ trên tờ The Sun. “Điều đó bạn có thể hiểu tại sao tôi lại không ca tụng lên mây xanh sau trận thắng ở Old Trafford”.

Jose Mourinho và Alex Ferguson



“Tất nhiên, không thể phủ nhận đó là một trận thắng quan trọng và tôi biết đây có thể là tiền đề để giành ngôi vô địch Champions League. Song, tôi cũng biết Real rất có thể sẽ bị loại ở vòng tới khi Champions League vẫn còn nhiều đội xuất sắc”.



“Hiện tại tôi rất bình thản và chẳng còn quan tâm đến điều gì sắp tới”, Mourinho nói với giọng “phớt cần đời”.



Thực ra, Mourinho tỏ ra khá thờ ơ với việc Real giành vé vào tứ kết là bởi trong quá khứ ông từng tạo nên rất nhiều điều vĩ đại, mà theo Mourinho, cú ăn 3 cùng Inter mùa giải 2009/10 mới thực sự là đáng nhớ.



“Những chiến thắng đáng nhớ nhất của tôi chính là cú ăn 3 cùng Inter Milan” Mourinho nói. “Đầu tiên, chúng tôi đánh bại Roma ở chung kết Coppa Italia. Sau đó, chúng tôi vượt qua tiếp Siena để giành Scudetto. Cuối cùng là trận chung kết Champions League ở Madrid, chúng tôi đã đánh bại Bayern để giành chức vô địch. Và đó mới thực sự được gọi là đặc biệt”, Mourinho quả quyết.



Cũng trong bài trở lời phỏng vấn tờ The Sun, Mourinho từ chối bình luận về những thông tin việc ông được đề cử thay Sir Alex ở Man United, đồng thời không đưa ra bất cứ ý kiến nào với câu hỏi về tương lai tại Bernabeu. Mourinho khẳng định chỉ tập trung vào công việc hiện tại cho tốt.



“Hiện tại tôi chỉ tập trung làm sao làm việc tốt nhất mỗi ngày và chỉ nghĩ về đội bóng mà không lo lắng về tương lai của mình”, Mourinho khép lại câu chuyện.

Theo Hoài Đức (Bongdaplus)