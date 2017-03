Mourinho dưới kính hiển vi

Pellegrini - Mourinho. Ai hơn ai đây?

Ở vòng 25, Real Madrid không thể vượt qua nổi ám ảnh ở Riazor. Đoàn quân kiêu hùng của HLV Mourinho đành phải chấp nhận chia điểm với chủ nhà Deportivo trong một trận cầu không bàn thắng. Mourinho có rất nhiều lời biện minh. Nhưng bất chấp nguyên do vì đâu, hậu quả ai cũng rõ là Real Madrid lại bị đội đầu bảng Barca bỏ xa với khoảng cách 7 điểm trong cuộc đua song mã tới chức vô địch La Liga mùa này.

Tính cả 1 điểm có được trên sân Deportivo, đội bóng của HLV Mourinho đã có 61 điểm. So với cùng thời điểm sau vòng đấu 25 ở mùa trước, Real Madrid do Người đặc biệt dẫn dắt mới giành được ít hơn 1 điểm. Đặc biệt, cách đây 1 năm, đội bóng Hoàng gia không đến nỗi bị đại kình địch Barca cho “ngửi khói” như bây giờ. Hồi đó, dưới sự chỉ đạo của HLV Pellegrini, Real Madrid cùng được 62 điểm như đội bóng của người đồng nghiệp Pep Guardiola. Họ thậm chí còn có hiệu số bàn thắng-thua cao hơn Barca (khi ấy, hiệu số của Real Madrid là +47 bàn, còn Barca là +45 bàn). Sở dĩ thầy trò Pellegrini phải xếp sau bởi ở La Liga, yếu tố đối đầu trực tiếp được ưu tiên và ở lượt đi mùa trước Real Madrid đã thua Barca 0-1 trong trận Siêu kinh điển.

Trở lại với cái dớp thường xuyên gặp khó của Real Madrid ở Riazor. Dù Mourinho nói gì đi nữa thì kết quả ông làm được vẫn không thể so với người tiền nhiệm Pellegrini. Bởi cũng ở nơi này hơn 1 năm về trước, Real đã xóa được cái dớp bao năm không thắng trên sân của Deportivo. Cụ thể là ở vòng 20 La Liga 2009/10, đội bóng của HLV Pellegrini vùi dập đội chủ nhà với tỉ số 3-1. Đó là chiến thắng khá dễ dàng của Real Madrid với bàn mở tỉ số của tiền vệ Granero và cú đúp do tiền đạo Benzema thực hiện (ghi bàn cho Deportivo là chân sút Riki bằng một pha sút phạt đền thành công).

Mọi so sánh đều là khập khiễng, đặc biệt khi La Liga mùa này chưa kết thúc và thầy trò HLV Mourinho vẫn còn hy vọng lật ngược tình thế ở giai đoạn nước rút để vô địch. Nhưng xem ra, điều này rất khó. Bởi ở mùa trước, Real Madrid của HLV Pellegrini chỉ mất 18 điểm sau 38 vòng. Còn bây giờ, thầy trò HLV Mourinho đã mất 14 điểm dù giải còn tới 13 vòng nữa. Với phong độ hiện tại, không ai dám bảo đảm Real Madrid không còn sơ sểnh nào cho đến khi khép lại mùa bóng này, đặc biệt ở trận Siêu kinh điển lượt về tiếp Barca trên sân Bernabeu (vòng 32). Hẳn Mourinho cũng biết rằng, Pellegrini sở dĩ bị sa thải vào cuối mùa trước không hẳn vì Real Madrid trắng tay, mà bởi họ thua thê thảm đại kình địch Barca trong cả 2 trận Siêu kinh điển lượt đi và lượt về.

Theo Hồ Đắc (Bongdaplus)