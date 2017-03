Mourinho: Guardiola xứng đáng là HLV xuất sắc nhất thế giới

HLV Jose Mourinho của Real Madrid - Ảnh AS

Tại Pháp người ta nói PSG muốn mua Kaka. Ông có cần anh ấy không hay việc Kaka ra đi là có thể?



Tôi cần Kaka tới tháng 6 và cả mùa bóng năm sau.



Sự cố ở trận gặp Malaga có để lại hậu quả trong việc sắp xếp đội hình cho ngày mai (gặp Granada tại La Liga)?



Ngày mai sẽ không có nhiều thay đổi. Đã từ rất lâu các cầu thủ là một sự bảo đảm đối với tôi; chúng tôi đã có 20 trận thắng và chỉ chịu một trận thua và tôi sẽ không đánh mất niềm tin chỉ vì một hiệp bóng mà tôi không thích. Chính họ là những người đã giành chiến thắng ở hiệp hai. Tôi cũng chẳng có vấn đề gì với bất cứ một cầu thủ nào, chỉ bởi một trận đấu mà tôi không thích.



Ông đã rất bực mình sau hiệp một. Tuần này, ông có nói nhiều với các cầu thủ về vụ việc trên hay không?



Các cầu thủ là những người thông minh, họ biết điều gì họ làm, họ tự phê bình, họ biết khi nào làm tốt, khi nào làm có thể tốt hơn, họ biết đáng ra vòng loại có thể được giải quyết tại lượt đi trước Malaga, nhưng thứ ba tới lại phải chơi lượt về và mọi thứ còn bỏ ngỏ. Họ cũng biết về hiệp hai tuyệt vời mà họ đã làm nên. Họ đã chứng minh sức mạnh và tài năng của mình khi lội ngược dòng trong một trận đấu suýt thua. Tôi nghĩ đó là một kinh nghiệm tích cực.



Liệu có khả năng Higuain và Benzema lại chơi cùng nhau như trước Malaga?



Benzema và Higuain có thể chơi cùng nhau hoặc không. Mọi người đều biết tôi thích chơi với một tiền đạo cắm và với các cầu thủ chạy cánh nhưng di chuyển nhiều vào trong. Họ luôn chơi tốt, ghi bàn hoặc chuyền bóng. Đội bóng chơi nhuyễn hơn với một tiền đạo cắm nhưng tôi biết cả hai cũng có thể chơi cùng nhau.



Ông có ý kiến gì về dư âm của những lời ông nói về kỳ nghỉ Giáng sinh?



Những lời của tôi không để lại dư âm trong các cầu thủ và các CĐV, nó chỉ lan tỏa trong các nhà báo. Những người khác chỉ thấy việc lội ngược dòng thành công mới là điều quan trọng.



Ông đánh giá như thế nào về mùa bóng của Oezil ?



Tôi thích trận đấu gần đây nhất của cậu ấy, 45 phút mà cậu ấy vào sân. Điều đó quan trọng hơn là đánh giá về mùa bóng, bởi vì tương lai hoặc quá khứ gần nhất mới là điều quan trọng.



Hiệp một tồi tệ trước Malaga là do mất tập trung hay do những vấn đề sâu sắc hơn?



Chúng tôi có những vấn đề rất sâu sắc: 19 hay 20 trận thắng và chỉ một trận thua. Đó là những vấn đề sâu sắc của chúng tôi.



La Liga có phải là danh hiệu mà ông khao khát nhất?



Danh hiệu mà tôi khao khát nhất là vô địch La Liga. Ai cũng muốn danh hiệu Champions League, nhưng đôi khi người ta giành được nó một cách không xứng đáng, chỉ vì những chi tiết, những điều xảy ra mà đáng ra không nên xảy ra, hoặc do có những đội bóng với nhiều cầu thủ bị chấn thương... La Liga là một cuộc đua tài mà ai giành được nó đều thực sự xứng đáng, do đó tôi thích vô địch La Liga nhất.



Ông thấy việc IFFHS bầu chọn Guardiola là HLV xuất sắc nhất thế giới cấp CLB là như thế nào?



Giải thưởng dành cho Guardiola là xứng đáng. Tôi chỉ mong Pep không phải chờ đợi lễ trao giải lâu như tôi bởi vì tôi giành danh hiệu này từ năm 2010 mà họ vẫn chưa trao cho tôi.



Ông có định cho cầu thủ nào đó của Real Madrid ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này không?



Tôi hy vọng và mong không ai đi cả, mặc dù điều đó là có thể vì thị trường vẫn mở.



Ông thấy Granada như thế nào?



Việc các CĐV của Granada vượt hàng trăm km để xem đội bóng của mình thi đấu ở sân Bernabeu là một điều tuyệt vời. Ở Tây Ban Nha không có nhiều đội bóng như vậy. Nếu tôi là một HLV hoặc cầu thủ của Granada tôi sẽ cảm thấy rất tự hào về các CĐV của mình. Granada có một hàng thủ và hàng tiền đạo rất tốt, và một tuyến giữa cũng rất tốt. Họ tự tin vì đã có những kết quả thi đấu tốt trên những sân khách quan trọng. Chúng tôi cần thắng hơn họ, bởi vì họ ở một vị trí rất tốt đối với họ. Tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu đẹp.