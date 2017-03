Mourinho: Hy vọng, tôi có thể tồn tại được tới tháng Sáu

Như thường lệ, Mourinho lại có cuộc trả lời phỏng vấn vào mỗi cuối tuần. Tuần này, chủ đề nóng bỏng nhất chính là việc đi hay ở của Rooney. Trước khi Wazza bất ngờ quyết định ở lại Old Trafford cho tới năm 2015, đã có rất nhiều thông tin cho rằng, Rooney sẽ chuyển tới chơi tại Bernabeu ngay kì chuyển nhượng mùa đông này. Khi được hỏi về trường hợp của tiền đạo Manchester United cũng như chính sách chuyển nhượng của Real trong những mùa bóng tới, Special One tỏ ra khá dè dặt. “Đó không phải là vấn đề của tôi nên tôi sẽ không bình luận gì thêm về việc này”, Mourinho cho biết. “Tôi cũng có thể thông báo với bạn rằng, Real sẽ không có thêm bất cứ một cầu thủ nào mùa đông này. Chúng tôi sẽ chỉ quan tâm tới thị trường chuyển nhượng vào tháng Sáu. Và tôi hi vọng, lúc đó, tôi vẫn đang ở đây, vẫn tồn tại. Nếu vẫn được ở lại Bernabeu tới tháng Sáu, có thể tôi sẽ mang một tới hai cầu thủ về với Madrid”. Người đặc biệt đồng thời cũng khẳng định, Real Madrid không hoàn hảo và òn phải nỗ lực rất nhiều để có thể tìm lại ánh hào quang của đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20. “Real vẫn chưa giành được danh hiệu nào cùng với tôi và sẽ mất rất nhiều thời gian để làm được điều đó. Chúng tôi không hoàn hảo bởi còn cách rất xa sự hoàn hảo. Tuy vậy, Real Madrid là một đội bóng, mà cùng với thời gian, sẽ trở thành vĩ đại và thâu tóm mọi danh hiệu”. Theo Bắc Việt (Bongdaso)